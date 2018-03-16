全国人大共收到代表议案325件建议7100多件

（两会速递）十三届全国人大一次会议共收到代表议案325件、建议7100多件

中新社北京3月16日电 （记者 梁晓辉）十三届全国人大一次会议秘书处议案组组长郭振华16日在北京介绍，到大会主席团决定的代表提出议案截止时间，大会秘书处议案组共收到代表议案325件。其中，代表团提出12件，代表联名提出313件。目前，共收到代表建议7100多件。

郭振华说，代表提出的议案有关立法方面的有322件。内容主要集中在五方面：

一是适应深化国家监察体制改革和国家机构改革需要，提出修改地方组织法、人民法院组织法、人民检察院组织法以及刑事诉讼法等法律。

二是适应建设现代化经济体系需要，提出编纂民法典各分编，制定商法通则、电子商务法、质量促进法、社会信用法等，修改公司法、专利法、商标法、个人所得税法等，还有一些议案就加强互联网金融监管等提出制定相关法律。

三是切实保障和改善民生，加强和创新社会治理，提出修改老年人权益保障法、妇女权益保障法、职业教育法、道路交通安全法、药品管理法等，就社区矫正、校园安全、学前教育、法律援助、社会救助等提出制定相关法律。

四是发展文化事业和文化产业，培育和践行社会主义核心价值观，就推动文化产业发展、促进社会文明行为、加强传统村落保护等提出制定相关法律。

五是加强生态文明建设，推动解决突出环境问题，提出修改森林法、野生动物保护法、固体废物污染环境防治及相关法律，就湿地保护、垃圾分类、土壤污染防治等提出制定相关法律。

郭振华介绍，代表建议关注较多的问题主要有：推进供给侧结构性改革，促进区域协调发展，加大精准脱贫力度，加强资源、生态环境保护和污染防治，实施乡村振兴战略，推进“一带一路”建设，深化医疗、教育改革，保障和改善民生等。

“按照法律的有关规定，大会秘书处正在对代表议案逐件进行分析，研究提出初步处理意见，按程序提请大会主席团审议。”郭振华说，对代表提出的建议，全国人大常委会办公厅将会同有关方面认真分析，会后统一交由有关机关、组织研究办理，努力做到件件有着落、有回音，推动解决人大代表、人民群众普遍关心的问题。（完）

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责任编辑：刘光博