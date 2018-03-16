政府工作报告拟改86处:环保督查补充强化追责问责

原标题：政府工作报告拟修改86处：环保督查补充“强化追责问责”

3月16日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从十三届全国人大一次会议新闻中心获取的《关于<政府工作报告>修改情况的说明》（以下简称说明）显示，政府工作报告修改充实86处，有的修改综合了多条意见。

3月5日上午，国务院总理李克强向十三届全国人大一次会议作政府工作报告，当天下午及3月6日全天，各代表团审议了政府工作报告，政协各小组讨论了政府工作报告。

3月13日，国务院向十三届全国人大一次会议主席团作了关于政府工作报告修改情况的说明。

说明称，根据出席十三届全国人大一次会议代表审议和全国政协十三届一次会议委员讨论提出的意见和建议，进行了认真修改，共修改充实86处。

说明还称，关于对已有内容的修改意见和建议，能采纳的尽可能采纳；关于增加相关内容的意见和建议，基本予以采纳。

根据说明，报告中“开展中央环保督查，严肃查处违法案件”处，增加了“强化追责问责”的表述。在“推进污染防治取得更大成效”部分，“严格环境执法”改为“严格执法和问责”，“全面划定生态保护红线”改为“全面划定并严守生态保护红线”。

根据说明，“实施健康中国战略”部分，报告原表述“加强全科医生队伍建设”改为“加强全科医生、儿科医生队伍建设”，“推进分级诊疗”改为“推进分级诊疗和家庭医生签约服务”。

附拟补充的部分内容

拟补充“建设智慧社会”

拟补充“推进智能制造”

拟补充“推进企业投资项目承诺制改革试点”

拟补充“壮大企业家队伍”

拟补充“改革金融监管体制”

拟补充“大力发展清洁能源”

拟补充“继续淘汰老旧车”

拟补充“重视对幼儿教师的关心和培养”

拟补充“关心帮助农村留守儿童”

拟补充“推行政府法律顾问制度”

拟补充“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”

附拟修改的部分内容

将报告中“国企国资改革扎实推进”改为“国资国企改革扎实推进”。

将报告中“弘扬工匠精神”改为“弘扬劳模精神和工匠精神”。

将报告中“全面实施市场准入负面清单制度”改为“全面实施全国统一的市场准入负面清单制度”。

将报告中“强化基础研究和应用基础研究”改为“强化基础研究、应用基础研究和原始创新”。

将报告中“开展柴油货车超标排放专项治理”改为“开展柴油货车、船舶超标排放专项治理”。

将报告中“扎实做好退役军人安置”改为“扎实做好退役军人安置、管理和保障工作”。

将报告中“运用互联网等信息化手段，加强对儿童托育全过程监管”改为“运用互联网等信息化手段对儿童托育全过程加强监管”。

将报告中“支持社会力量举办职业教育”改为“支持和规范社会力量举办职业教育”。

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责任编辑：张玉