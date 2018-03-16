原标题：句句戳心！两会上的这些“声音”值得收藏！

无论是大会发言，还是代表委员通道，他们都直白朴素，用老百姓听得懂的“大白话”履行职责参政议政，极具说服力和感染力。

这些个性十足的白话语言，让“高大上”的全国两会，既“接地气”又妙趣横生。

“邻居家的孩子”基本上是每个人童年噩梦

“‘邻居家的孩子’，基本上是每个人童年时的噩梦。”说起学生的书包为何越来越沉，全国人大代表、河北省张家口市第一中学教师尤立增说，很多家长出于望子成龙或者攀比的心理，错误地把自己所谓的梦想强加在孩子身上，逼迫他们多学习，参加各种课业辅导班。

摸着良心做艺术，不能向金钱低头

全国政协委员巩汉林谈到“综艺节目消费演员”时表示，综艺节目参与者还是应该摸着良心做艺术，坚守道德底线，不能向金钱低头。

非遗传承要“动起来”而非“冻起来”

全国人大代表、重庆市荣昌区委书记曹清尧说，非遗的传承需要“动起来”而非“冻起来”。传承好非物质文化遗产，不仅要传承，还要把产业开发起来。

我们有“功夫”有“熊猫”却没有“功夫熊猫”

“有‘功夫’有‘熊猫’，但是没有‘功夫熊猫’。迪士尼拍了，全世界都知道了。”全国政协委员成龙一句话道出中国电影走出去的尴尬处境。他说，能不能有一天，我们不需要借助外国人的影视来传播中华文化？

提倡加班为荣比“过劳死”更可怕

“现在一些企业甚至以‘加班文化’为企业文化，提倡以加班为荣。这比‘过劳死’更可怕。”全国政协委员、全国总工会研究室主任吕国泉认为，遏制“过劳死”现象首先要扭转加班光荣的认知，形成科学合理的工作方式，以此来稀释“过劳死”的社会基础和文化氛围。

林子越来越好，人却越来越少

全国人大代表、内蒙古大兴安岭重点国有林管理局林业职工周义哲说，随着生态环境保护的加强，这些年，林子越来越好，动物越来越多，人却越来越少。工队的人都50岁上下了，体力大不如前。“将来我们退休了，林子谁来管？得帮我们好好研究下，解决‘后继有林、后继无人’的问题。”

他们从别人心头剜肉享受天伦，非常自私

在买卖儿童的定罪治罪中，关于买方的责任一直是社会关注的焦点。对于买方家庭，全国人大代表、“宝贝回家”志愿者协会理事长张宝艳怒斥：“他们尽心尽力抚养是站在一种自私的角度，是建立在孩子亲生父母的痛苦上的。他们是从别人那里偷来的孩子，从别人心头剜肉。他们享受天伦，却让另一个家庭痛苦，是非常自私的。”

既然有缘从事这份职业，那就拒绝诱惑好好干下去

“人一辈子难得碰到一个自己喜欢的工作，既然有缘从事这份职业，那就拒绝诱惑，好好地干下去。”全国人大代表、青州市博物馆副馆长王瑞霞从大学毕业到青州博物馆工作，迄今28年。

我苦过累过也烦过，但从没后悔过

“当社区民警，我苦过、累过、也烦过，但从来没有后悔过。再给我一次选择的机会，我还当社区民警。”全国人大代表、西安劳动南路派出所民警郝世玲从警39年。她说，只要还穿着警服，就要坚持用铁肩和柔情为人民服务，做一颗永不生锈的“螺丝钉”。

现在城里人喜欢笨菜，越笨越喜欢

“现在城里人待客有了新讲究，喜欢笨鸡、笨猪肉等笨菜，越笨越喜欢。”全国人大代表、河南栾川县潭头镇拨云岭村党支部书记杨来法说，“笨菜”走俏体现了人们对食品安全和健康的新追求。所谓“笨菜”是指绿色无污染，基本由农户自己养殖、种植的畜禽、蔬菜。

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责任编辑：刘光博