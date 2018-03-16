国家工商总局针对315曝光案例开展专项整治

原标题：国家工商总局针对“3·15”曝光案例开展专项整治
新华社北京3月16日电（记者赵文君）针对“3·15”曝光的一系列涉嫌侵害消费者权益问题，国家工商总局16日部署各地工商和市场监管部门开展专项整治，及时开展针对性监管执法，严厉打击傍名牌、虚假宣传、欺诈消费者等违法行为。
针对山东省枣庄市部分食品生产企业生产销售“山寨”食品，成都市春熙路、桂林市中山南路、重庆市解放碑步行街等地某些珠宝玉石工艺品店在经营中侵害消费者权益问题，国家工商总局要求，地方工商和市场监管部门立即组织开展市场监管执法，畅通投诉渠道，依法查处相关违法经营行为。
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