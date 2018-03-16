司法部副部长:努力让百姓不出家门就解决法律难题

原标题：司法部副部长赵大程：努力让老百姓不出家门就能解决法律难题

“构建覆盖城乡的公共法律服务体系，推进‘谁执法谁普法’责任制，是中央从推进全面依法治国战略高度做出的决策部署。”全国政协委员、司法部副部长赵大程近日在接受人民网记者采访时表示，今年政府工作报告中明确提出“完善公共法律服务体系，落实普法责任制”，表明了党中央、国务院对司法行政工作的高度重视和关心支持，这为司法行政工作提供了前所未有的机遇和挑战。

赵大程称，去年以来，司法部主要围绕公共法律服务平台建设和推进公共法律服务涉及的各项工作改革来加强公共法律服务体系建设。下一步将着力打造实体、热线和网络三大平台，推动“一村一法律顾问”全覆盖，同时，不断深化司法行政改革，抓实司法行政改革“最后一公里”问题，努力让老百姓不出家门就能解决法律难题。

“新时代全民普法要有新作为、实现新发展，就要牢牢抓住‘谁执法谁普法’这个‘牛鼻子’，以问题为导向，推动中办、国办印发的《关于实行国家机关‘谁执法谁普法’普法责任制的意见》落到实处。”赵大程认为，一是变普法与执法“两张皮”为普法与执法的有机融合，增强普法实效。实行“谁执法谁普法”后，执法的过程也就是普法的过程，哪个机关、哪个工作人员执法，就由哪个机关、哪个工作人员普法，在哪里执法就在哪里普法，普法全面融入执法全过程、各环节。二是变普法主管部门“独唱”为各部门“大合唱”，形成大普法格局。实行“谁执法谁普法”，意味着国家机关既是国家法律的制定和执行主体，也是普法的责任主体。这将使普法工作由普法主管部门“独唱”，变成各部门行业的“大合唱”，由过去的“小马拉大车”变成“群马拉大车”，由最适合的人干最适合的事，形成齐抓共管的“大普法”格局。三是变普法“软任务”为“硬指标”，以普法责任制的落实推动普法各项工作措施的落实。实行“谁执法谁普法”，就要配套实行普法责任清单制度，建立法治宣传教育考核评估体系，加强检查考核，并开展第三方评估，促进各项普法措施的落实。

2018年是实施“七五”普法承上启下的关键之年，也是深化“谁执法谁普法”的重要一年。赵大程表示，我们将推动全民普法取得更大实效。主要有以下工作：一是进一步健全“谁执法谁普法”长效工作机制。二是大力推进落实普法责任制各项工作。三是推动领导干部旁听庭审常态化、制度化。四是深入开展以案释法。五是加强对“谁执法谁普法”工作的考核评估。

来源：山东司法

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责任编辑：张玉