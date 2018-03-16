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| 2018全国两会特别报道

武汉大学校长：办好大学没别的招数 人才人才人才

武汉大学校长：办好大学没别的招数 人才人才人才
2018年03月16日 21:38 澎湃新闻
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　　原标题：武大校长窦贤康：办好大学没别的招数，人才人才人才！

　　[编者按]全国两会期间，南方都市报记者专访了全国人大代表、武汉大学校长窦贤康院士，窦贤康代表就高校“双一流”建设、人才强校、学生培养及学科建设等内容谈了自己的观点和看法。

　　“一流大学和一流学科归根到底取决于一流人才，人才的高度决定大学的高度”，这是全国人大代表、武汉大学校长窦贤康对“双一流”高校的价值判断。

　　2016年底，窦贤康上任武汉大学校长。今年52岁的他是最年轻的中管高校校长。此前，他一直在中科大工作，39岁时成为该校副校长，长期主管人事。

　　“重视人才”是这位武大校长最响亮的标签。为人津津乐道的一个段子是，在中科大工作期间，他曾前往四川某中学招生，但校方婉拒他入校接触学生，因为该校仅允许清华、北大入校“掐尖”。这位留法归国的博士没有放弃，而是选择到街道对面餐馆借来桌子，在校门口摆摊。

“重视人才”是武大校长窦贤康最响亮的标签“重视人才”是武大校长窦贤康最响亮的标签

　　以这样的态度，中科大曾在高校人才引进上成绩斐然，甚至傲视清华、北大。在“青年千人计划”前四批人选中，中科大入选人数连续高居全国第一，打响品牌。

　　现在，窦贤康又成了武汉大学的“顶级HR”。2017年，“人才强校”的战略被窦贤康带到了珞珈山下。他将这一年定位为武汉大学的“人才强校年”。一个名为《漂洋过海、只为相见》的武汉大学引才H5近日也在微信朋友圈里传开，窦贤康率领的“Boss团跋山涉水国内国外，只为引才”。

　　窦贤康喜欢拿足球比喻人才和高校办学。接受媒体采访时他曾说，“球星老远一脚就能将球射进球门。为什么给球星那么多的钱？因为踢球的目标就是进球，就是赢。高校的人才也是一样。”今年全国两会期间，南都记者独家专访窦贤康，这一次他说，学科建设首先需要加固人才底座，“就好像一支足球队没有几个能踢好球的，水平都很差，踢四三三阵型，还是四四二阵型都没用，比赛一样输。”

　　谈高端人才引进

　　条件有好有坏，努不努力最关键

　　记者：你曾经为招录优秀本科生放下身段摆摊，“人才立校”让中科大引才成绩斐然，这些经验能搬到武大吗？

　　窦贤康：去年一年，武汉大学新增了“国家杰出青年科学基金”（杰青）人才5位、“优秀青年科学基金”（优青）人才10位、“青年千人计划”（青千）人才27位。包括从外部引进的人才，武汉大学去年国字号人才总共增加约70位。这是武汉大学最近几年国字号人才数量增长最快的一年。这是我们努力的结果，可以说是偶然中也有必然。今年还要坚持做好人才引进工作。5月份，我要去一趟德国和法国，下半年还要再去一趟美国。

　　记者：还是要亲自抓人才引进这件事？

　　窦贤康：我自己因为长期管人事，除非是专业性特别强的学科，一般的人才好坏我是有判断的。自己去走一圈，也是想传递一个信号：我们欢迎人才来武汉大学工作。我也鼓励学院院长和学术骨干一起来做这件事，鼓励他们利用各种国际学术会议或者专程到国外去走访，把更多年轻人动员到国内来做科研，最好是到武汉大学来工作。

2017年10月，求贤若渴的窦贤康赴美为武大“引凤”2017年10月，求贤若渴的窦贤康赴美为武大“引凤”

　　记者：人才引进对一所大学来说意味着什么？

　　窦贤康：对一所大学而言，人才是第一位的。今年和武汉大学的同事到美国去走访。我们去了美国麻省理工学院（MIT）的工程学院，那里出了许多一流工程人才，但是学院楼很小，走在学院走廊里，感觉不到任何特别之处，硬件可能还不如国内一些大学，但是我们发现每一个房间，敞亮的玻璃窗里，学生在讨论，老师在讨论，是这样一种氛围。在一所大学里，有没有一流人才，有没有一流的文化，对于一所大学是至关重要的。这方面我们还要继续努力。

　　记者：校长在大学人才吸引工作中应扮演什么角色？

　　窦贤康：我原来在中科大，长期在侯建国校长领导下工作，他对人才非常重视。校长的态度很大程度上表明学校的态度，校长态度鲜明、坚决，身体力行，对学院院长和学术骨干是示范和督促，对吸引人才的作用非常明显。我来到武汉大学一年，大家至少已经能够感觉到，武汉大学对人才的重视、对人才引进这项工作的态度变得比以往更积极。

　　记者：在你看来，怎样才叫重视人才？

　　窦贤康：我自己刚回国的时候，国内条件还很差，但是学校挤出一个几平方米的房间给我。条件好坏是一回事，重不重视是另一回事儿。就好比只有一碗稀饭还能给你半碗喝，这就是态度。大学校长对于学校的教学科研负有直接责任。能够重视人才队伍建设，对大学发展至关重要。

　　记者：相比北京上海的高校，怎么看武汉大学自身的优势？

　　窦贤康：地域会有差别。今年2月，我受邀参加李克强总理的座谈会，对《政府工作报告（征求意见稿）》提建议。我当时也讲了这一点，地域会有差别，会有有利和不利的因素，但努力是第一位的。我经常跟武大同事们讲，努力不努力是最关键的。也有非京沪高校人才工作做得很好的，比如浙江大学、中山大学。

　　武汉毕竟是中心城市，武汉大学有全国高校中最美的环境，有珞珈山和东湖水，这所大学是历史和自然的完美结合。武大建校的时候就有重视人才的传统。武大人说的“十八栋”（位于珞珈山腰东南的教工住宅群）那是20世纪30年代很困难的时候建的，都是300-500多平方米的别墅，专门给教授住。

　　谈人才支撑环境

　　勒紧裤腰带建科研公共平台

　　记者：在你眼里，武大和中科大有什么不同？

　　窦贤康：武汉大学是综合性大学，有深厚的历史文化底蕴。中科大是建国后成立的科技新锐，在重视人才、基础学科建设的规律把握上有独到的一面。武汉大学有很多值得中科大学习的地方，对大学精神的理解某种程度可能更到位，中科大也有成熟的自然科学学科发展经验可以提供给武大。中科大比较小，人才中心的意识是与生俱来的，办好学校也没有别的招数，就是靠人才。大学发展要有活力、有未来，要靠年轻人才。我觉得武汉大学也有同样的观点。

2017年9月，窦贤康出席中美大学校长和智库论坛2017年9月，窦贤康出席中美大学校长和智库论坛

　　记者：吸引优秀人才后要建立起人才支撑环境，武大怎么建设这样的支撑环境？

　　窦贤康：首先是更好的科研经费支持，满足人才做科研个性化的需求；我们也和湖北省政府合作，成立了人才引进的专项基金，用来打造科研平台。要给人才在科研上创造更好的条件，比如科研经费尽快到位，在报到第一天就给经费，甚至提前给这些人才，让他们先做一些购置，尽快把国外工作接续到国内，让他们回国后很快就能够投入工作。

　　另外，博士生的指标一直都很紧张，武汉大学去年下了很大决心，拿出了300多个指标留下来专门给新进人才，让新进人才不用在学院里竞争，让他们尽快建立研究团队。

　　记者：会不会有人反对这么做？

　　窦贤康：研究生指标（含博士生指标）在优秀大学是稀缺资源。对这个做法，不少老师有意见，但我跟老师们讲，这项工作是必须做的，我们顶住了压力。

　　记者：学校硬件是不是也是人才支撑的重要条件？

　　窦贤康：青年千人计划这些人才回来正是干事业非常好的时候。为年轻人才提供好的生活条件，工资高一点，这很重要，但更重要的是创造更好的科研条件。去年，武汉大学花了很多时间和“青千”讨论，大家认为数百万上千万的一些公用科研设备需要学校来购置，学校应该搭建一些公共科研平台。

　　记者：这些讨论带来了改变吗？

　　窦贤康：武汉大学已经决定组建更多的公用科研平台，增加大型科研设备的利用率。这也是各个大学现在在比拼的。很多人说现在进入了“Hard Science”（硬科学）时代，水平再高，设备不过关，可能也很难做出科研成果，人才的提高很大程度上取决于技术手段。这是武大今年要花功夫解决的问题，学校还准备投资三个多亿建一栋医学科技楼，作为基础医学发展的功能平台，配齐研究用的公共设备，加强人才引进。为了这件事，学校也是勒紧裤腰带了。

　　谈学生培养

　　大学教学和科研应该是孪生体

　　记者：之前你是副校长，可以专注做引才。现在你是一所综合性大学的校长，还会把引才作为最重要的工作吗？

　　窦贤康：人才是永远要抓的。武汉大学决定把今年作为“以学生为本年”，关注学生的生活条件和学习条件。我们要推动院士和有科研成果的科学家给本科生上基础课。最近，我也在给本科生上基础热学课，这也是校长在传递信号，告诉大家大学重要的事情是哪些——比如大学要引才，这些人才可以创造知识；大学也要承担培养人才的责任。大学校长要通过自己的想法和做法，把大学的价值观清晰传递出去，这是比较关键的。

　　记者：上任武大校长后，你努力地参加各类学生活动，对如何培养人才、输出人才是不是也有更多思考？

　　窦贤康：“以学生为本”这不是一句空洞口号。我自己在读书的时候受到老师很好的对待，也感受到当时学校的中心工作是围绕学生展开的，学校给我们提供了比较好的生活条件，派最好的老师给我们上课。

　　武汉大学过去的学生工作做得很好，但还是有一些地方值得改善。我看到学生就餐条件比较差。我两次到学生宿舍去，事先不打任何招呼，去看看学生宿舍的情况，卫生间是不是干净，洗澡水热不热，冬天洗澡水会不会冷。我觉得大学不要搞花架子。我给本科生上课，发现没有无线话筒，要全部配上。

2016年12月16日，窦贤康出席武大“我心目中的好导师”颁奖典礼，首次以武大校长身份参加学生活动2016年12月16日，窦贤康出席武大“我心目中的好导师”颁奖典礼，首次以武大校长身份参加学生活动

　　记者：你是会和学生打成一片的武大校长吗？

　　窦贤康：可能我是学理科的，我更关心学生在培养过程中的关键环节，比如我们要一门课一门课看、一个学科一个学科地看，了解到底是哪些老师在上课。去学校图书馆调研，我提出图书馆是不是尽可能多的开放，包括节假日和晚上时间，努力把学生培养过程中的关键环节工作做扎实一点，从内心深处，我是非常爱学生的。

　　记者：你提出，“双一流”建设成果要优先惠及学生，具体如何惠及？

　　窦贤康：就是要为学生提供最好的资源，比如改善公共教学条件。今年，我们要进行校院两级管理体制改革，将来让学院有充分自主权，一是做好人才队伍建设，二是把教学工作做得更好，优先保障充足教学资源，让大学生在就学期间受到一流教育。

　　记者：青年人才引进之后，是否有教学任务？做科研和教学有无冲突？

　　窦贤康：刚开始确实应该给青年人才比较充足的时间做科研。但我认为，在大学，教学和科研是相辅相成的，应该是孪生体。教学有一定的重复性，但是一流科学家可以结合自己的科研成果和最新科研动态去讲授，把基础课讲得更深。一流科学家做好科研的同时，花一定时间做好教学，对科研影响其实很小，反而会有触动，会督促科学家把一些问题研究得更清楚。

　　记者：推进科研反哺教学，为何要让一流科学家给本科生上基础课？

　　窦贤康：基础课涉及面广，也是做一切研究最本质的出发点，把基础打牢对学生发展非常关键。大学要重视本科生课程，尤其是本科生基础课程，基础课上不好，学生发展会面临比较大的障碍。有些研究生课程可以与科研活动紧密结合。

　　这两天我自己也在备课给学生讲热学，我是做空间物理研究的。比如讲温度，正常讲温度，照本宣科那一套很简单，但我打算跟学生讲，太阳的温度是怎么测量的，高空大气的温度怎么测量，现在有什么技术难点，最新科研方向是什么？这样讲学生听起来可能会比较有兴趣，学生会理解，任何一个看似简单的问题其实可以做到如此精深的程度。这可以激发本科生对科研的热爱。所谓热爱就是要让他们感觉到神秘和深奥，让学生产生对科学研究的崇拜感。

　　记者：作为校长还上基础课，你能分配好时间吗？

　　窦贤康：我对给本科生上课一直很有兴趣，从来没有觉得上本科生课程对我自己有任何影响。到了我们这个年龄，有了比较好的积累，如果可以尽可能把知识传递给学生，使学生受到更好教育，这是教育工作者应尽的责任。

　　刚到武汉大学第一学期，有很多情况需要了解，要调研。上基础课要有整块的时间，不能经常请假，现在差不多稳定了，开始给本科生上课，以后也要每年争取给本科生上一门基础课。我也想鼓励新老院士只要有时间就给本科生上更多的基础课。过去，让一流科学家挤出整块时间给教学是很难的，但现在，我们在某种程度上，应该回归大学本质，就是人才培养。

　　谈学科建设

　　要坚持教授治校，减少行政干扰

　　记者：武汉大学的学科建设上有没有什么薄弱点？

　　窦贤康：武汉大学的一流学科在国内的评估排名还是比较好的，有四个一级学科排全国第一，但我们也有一个共识，在数理化、文史哲等基础性学科上，武汉大学大多排在国内第8-10名，还缺少A或者A+学科，这作为一个综合性大学是不够的。

　　记者：有人说，国内引才计划名目繁多，但问题是学科建设大多无长远计划、无理性策略，你怎么看引才之后的学科建设？

　　窦贤康：过去资源少的时候，我们会单个地支持人才，但是到了资源积累到了一定程度，就要想一下，在大方向上要干一个什么事情了。学校的经费是比原来多了一些，今年要在基础性学科中选一两个学科重点支持，希望基础性学科可以更上一个台阶。比如文史哲三个学科，到底人才怎么引进，学科要在哪些方面集中方向？我希望院系要讲出道道来，学校会考虑重点支持。一个大学不能四面出击，要有重点支持方向。

　　记者：不光是人才引进，学科建设是不是也需要确定方向？

　　窦贤康：这是人才不断汇聚之后的问题，一开始没有人才队伍，就好像一支足球队没有几个会踢球的，水平都很差，踢四三三阵型，还是四四二阵型都没用，比赛一样输。但球员多的时候，打法就要有所考虑了。国内很多大学还在打基础阶段，我们先把人才队伍的底座做大，到一定程度时进行组合、形成合力。有一些大学已经到了这个阶段了。

窦贤康喜欢用踢足球来比喻人才引进窦贤康喜欢用踢足球来比喻人才引进

　　记者：所以一切都要围绕人才？

　　窦贤康：高等教育的规律就是给人才创造更加宽容的环境，让他们有更多时间做科研和教学，少干扰他们一点。学校领导能做的就是把功能平台搭建好，对于国家重点发展学科学校在资源配置上倾斜一点。

　　记者：怎么减少干扰？

　　窦贤康：大学在创新发展方面要充分发挥教师的作用，尽可能减少行政干扰，避免在学科发展方面出现行政判断的失误。学科发展上应该坚持教授治校。我们也要改革充分发挥六大学部的作用。对引进人才、人才晋升和学科发展的方向，学部说了算。

　　记者：除了指标，怎么衡量一个学科的质量？

　　窦贤康：我认为有三方面：对人类知识的贡献，对社会发展的贡献，对人才培养的贡献，这三点如果能够做到，这个学科就很强。

　　谈人才流失

　　要更多反思学校内部原因

　　记者：之前你说过中科大的“小”不是追求的目标，但“精”是要刻意做到的。中科大以理工科为主，武汉大学是综合性大学，如何才能做“精”武大？

　　窦贤康：大家说中科大“小而精”。我的回答是，“精”是目标，“小”不是。追求精的时候，往往小是伴随现象。武大和中科大不一样，但不管怎么样，追求卓越应该是大学的目标。我想要提高标准，一个是进人的标准要提高，一个是晋升的标准要提高。会在内部给老师一定的压力，我们提高老师的工作条件和生活待遇的同时，也要告诉大家要好好工作。

　　还包括要提高博士生的培养质量和学术标准。有些学校缩减一定规模也是一个方向，不过这几年，大学也有两难，一方面国家需要我们招更多的学生，但我们又希望能发展得更好，希望办学规模要适度，需要平衡。

　　窦贤康：不管怎么样，追求卓越应该是大学的目标

　　记者：提高标准会不会给师生更多压力？

　　窦贤康：也不是压力，做好本职工作是大家理所应当。如果大家都过得很轻松，一点压力都没有，那不是大学。快乐生活是最终目标，但还是得努力工作，追求卓越。现在各个大学在一种竞争状态，这是个好现象，国内高校会得到快速发展。

　　记者：中西部建设高水平大学会遇到人才流失的问题，你担心武大引进的人才又流失吗？

　　窦贤康：东部地区的大学发展有先天的优势。我还是那句话，努力是决定因素，客观上劣势是次要的，有的时候反而是优势。比如北京房价很高，这不是优势；还有如果人才多了，人才感受到的重视程度就不一样。在中国打差异化是可以做得很好的，但最怕就就是你自己觉得自己搞不过别人，甘居二流这就麻烦了。

　　记者：遇到人才流失的问题，你会怎么办？

　　窦贤康：人才流失可能是自然现象，但问题是有没有反思自己的问题。人才要走我一般是放的，但是走之前我要问他一句，“什么原因走？”有的人说，在北京小孩高考分数低，那我是挡不住你的。去年武大也有老师要走，我找他谈了很多次，还是要走，我说你说说心里话，是不是因为内部原因，比如没有提供好的科研条件，科研工作开展遇到困难，还是其他原因？如果是内部原因，那我们是可以改进的。差距不是不可克服的。

　　来源：武汉大学

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责任编辑：张玉

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