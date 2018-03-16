武汉大学校长：办好大学没别的招数 人才人才人才

原标题：武大校长窦贤康：办好大学没别的招数，人才人才人才！

[编者按]全国两会期间，南方都市报记者专访了全国人大代表、武汉大学校长窦贤康院士，窦贤康代表就高校“双一流”建设、人才强校、学生培养及学科建设等内容谈了自己的观点和看法。

“一流大学和一流学科归根到底取决于一流人才，人才的高度决定大学的高度”，这是全国人大代表、武汉大学校长窦贤康对“双一流”高校的价值判断。

2016年底，窦贤康上任武汉大学校长。今年52岁的他是最年轻的中管高校校长。此前，他一直在中科大工作，39岁时成为该校副校长，长期主管人事。

“重视人才”是这位武大校长最响亮的标签。为人津津乐道的一个段子是，在中科大工作期间，他曾前往四川某中学招生，但校方婉拒他入校接触学生，因为该校仅允许清华、北大入校“掐尖”。这位留法归国的博士没有放弃，而是选择到街道对面餐馆借来桌子，在校门口摆摊。

“重视人才”是武大校长窦贤康最响亮的标签

以这样的态度，中科大曾在高校人才引进上成绩斐然，甚至傲视清华、北大。在“青年千人计划”前四批人选中，中科大入选人数连续高居全国第一，打响品牌。

现在，窦贤康又成了武汉大学的“顶级HR”。2017年，“人才强校”的战略被窦贤康带到了珞珈山下。他将这一年定位为武汉大学的“人才强校年”。一个名为《漂洋过海、只为相见》的武汉大学引才H5近日也在微信朋友圈里传开，窦贤康率领的“Boss团跋山涉水国内国外，只为引才”。

窦贤康喜欢拿足球比喻人才和高校办学。接受媒体采访时他曾说，“球星老远一脚就能将球射进球门。为什么给球星那么多的钱？因为踢球的目标就是进球，就是赢。高校的人才也是一样。”今年全国两会期间，南都记者独家专访窦贤康，这一次他说，学科建设首先需要加固人才底座，“就好像一支足球队没有几个能踢好球的，水平都很差，踢四三三阵型，还是四四二阵型都没用，比赛一样输。”

谈高端人才引进

条件有好有坏，努不努力最关键

记者：你曾经为招录优秀本科生放下身段摆摊，“人才立校”让中科大引才成绩斐然，这些经验能搬到武大吗？

窦贤康：去年一年，武汉大学新增了“国家杰出青年科学基金”（杰青）人才5位、“优秀青年科学基金”（优青）人才10位、“青年千人计划”（青千）人才27位。包括从外部引进的人才，武汉大学去年国字号人才总共增加约70位。这是武汉大学最近几年国字号人才数量增长最快的一年。这是我们努力的结果，可以说是偶然中也有必然。今年还要坚持做好人才引进工作。5月份，我要去一趟德国和法国，下半年还要再去一趟美国。

记者：还是要亲自抓人才引进这件事？

窦贤康：我自己因为长期管人事，除非是专业性特别强的学科，一般的人才好坏我是有判断的。自己去走一圈，也是想传递一个信号：我们欢迎人才来武汉大学工作。我也鼓励学院院长和学术骨干一起来做这件事，鼓励他们利用各种国际学术会议或者专程到国外去走访，把更多年轻人动员到国内来做科研，最好是到武汉大学来工作。

2017年10月，求贤若渴的窦贤康赴美为武大“引凤”

记者：人才引进对一所大学来说意味着什么？

窦贤康：对一所大学而言，人才是第一位的。今年和武汉大学的同事到美国去走访。我们去了美国麻省理工学院（MIT）的工程学院，那里出了许多一流工程人才，但是学院楼很小，走在学院走廊里，感觉不到任何特别之处，硬件可能还不如国内一些大学，但是我们发现每一个房间，敞亮的玻璃窗里，学生在讨论，老师在讨论，是这样一种氛围。在一所大学里，有没有一流人才，有没有一流的文化，对于一所大学是至关重要的。这方面我们还要继续努力。

记者：校长在大学人才吸引工作中应扮演什么角色？

窦贤康：我原来在中科大，长期在侯建国校长领导下工作，他对人才非常重视。校长的态度很大程度上表明学校的态度，校长态度鲜明、坚决，身体力行，对学院院长和学术骨干是示范和督促，对吸引人才的作用非常明显。我来到武汉大学一年，大家至少已经能够感觉到，武汉大学对人才的重视、对人才引进这项工作的态度变得比以往更积极。

记者：在你看来，怎样才叫重视人才？

窦贤康：我自己刚回国的时候，国内条件还很差，但是学校挤出一个几平方米的房间给我。条件好坏是一回事，重不重视是另一回事儿。就好比只有一碗稀饭还能给你半碗喝，这就是态度。大学校长对于学校的教学科研负有直接责任。能够重视人才队伍建设，对大学发展至关重要。

记者：相比北京上海的高校，怎么看武汉大学自身的优势？

窦贤康：地域会有差别。今年2月，我受邀参加李克强总理的座谈会，对《政府工作报告（征求意见稿）》提建议。我当时也讲了这一点，地域会有差别，会有有利和不利的因素，但努力是第一位的。我经常跟武大同事们讲，努力不努力是最关键的。也有非京沪高校人才工作做得很好的，比如浙江大学、中山大学。

武汉毕竟是中心城市，武汉大学有全国高校中最美的环境，有珞珈山和东湖水，这所大学是历史和自然的完美结合。武大建校的时候就有重视人才的传统。武大人说的“十八栋”（位于珞珈山腰东南的教工住宅群）那是20世纪30年代很困难的时候建的，都是300-500多平方米的别墅，专门给教授住。

谈人才支撑环境

勒紧裤腰带建科研公共平台

记者：在你眼里，武大和中科大有什么不同？

窦贤康：武汉大学是综合性大学，有深厚的历史文化底蕴。中科大是建国后成立的科技新锐，在重视人才、基础学科建设的规律把握上有独到的一面。武汉大学有很多值得中科大学习的地方，对大学精神的理解某种程度可能更到位，中科大也有成熟的自然科学学科发展经验可以提供给武大。中科大比较小，人才中心的意识是与生俱来的，办好学校也没有别的招数，就是靠人才。大学发展要有活力、有未来，要靠年轻人才。我觉得武汉大学也有同样的观点。

2017年9月，窦贤康出席中美大学校长和智库论坛

记者：吸引优秀人才后要建立起人才支撑环境，武大怎么建设这样的支撑环境？

窦贤康：首先是更好的科研经费支持，满足人才做科研个性化的需求；我们也和湖北省政府合作，成立了人才引进的专项基金，用来打造科研平台。要给人才在科研上创造更好的条件，比如科研经费尽快到位，在报到第一天就给经费，甚至提前给这些人才，让他们先做一些购置，尽快把国外工作接续到国内，让他们回国后很快就能够投入工作。

另外，博士生的指标一直都很紧张，武汉大学去年下了很大决心，拿出了300多个指标留下来专门给新进人才，让新进人才不用在学院里竞争，让他们尽快建立研究团队。

记者：会不会有人反对这么做？

窦贤康：研究生指标（含博士生指标）在优秀大学是稀缺资源。对这个做法，不少老师有意见，但我跟老师们讲，这项工作是必须做的，我们顶住了压力。

记者：学校硬件是不是也是人才支撑的重要条件？

窦贤康：青年千人计划这些人才回来正是干事业非常好的时候。为年轻人才提供好的生活条件，工资高一点，这很重要，但更重要的是创造更好的科研条件。去年，武汉大学花了很多时间和“青千”讨论，大家认为数百万上千万的一些公用科研设备需要学校来购置，学校应该搭建一些公共科研平台。

记者：这些讨论带来了改变吗？

窦贤康：武汉大学已经决定组建更多的公用科研平台，增加大型科研设备的利用率。这也是各个大学现在在比拼的。很多人说现在进入了“Hard Science”（硬科学）时代，水平再高，设备不过关，可能也很难做出科研成果，人才的提高很大程度上取决于技术手段。这是武大今年要花功夫解决的问题，学校还准备投资三个多亿建一栋医学科技楼，作为基础医学发展的功能平台，配齐研究用的公共设备，加强人才引进。为了这件事，学校也是勒紧裤腰带了。

谈学生培养

大学教学和科研应该是孪生体

记者：之前你是副校长，可以专注做引才。现在你是一所综合性大学的校长，还会把引才作为最重要的工作吗？

窦贤康：人才是永远要抓的。武汉大学决定把今年作为“以学生为本年”，关注学生的生活条件和学习条件。我们要推动院士和有科研成果的科学家给本科生上基础课。最近，我也在给本科生上基础热学课，这也是校长在传递信号，告诉大家大学重要的事情是哪些——比如大学要引才，这些人才可以创造知识；大学也要承担培养人才的责任。大学校长要通过自己的想法和做法，把大学的价值观清晰传递出去，这是比较关键的。

记者：上任武大校长后，你努力地参加各类学生活动，对如何培养人才、输出人才是不是也有更多思考？

窦贤康：“以学生为本”这不是一句空洞口号。我自己在读书的时候受到老师很好的对待，也感受到当时学校的中心工作是围绕学生展开的，学校给我们提供了比较好的生活条件，派最好的老师给我们上课。

武汉大学过去的学生工作做得很好，但还是有一些地方值得改善。我看到学生就餐条件比较差。我两次到学生宿舍去，事先不打任何招呼，去看看学生宿舍的情况，卫生间是不是干净，洗澡水热不热，冬天洗澡水会不会冷。我觉得大学不要搞花架子。我给本科生上课，发现没有无线话筒，要全部配上。

2016年12月16日，窦贤康出席武大“我心目中的好导师”颁奖典礼，首次以武大校长身份参加学生活动

记者：你是会和学生打成一片的武大校长吗？

窦贤康：可能我是学理科的，我更关心学生在培养过程中的关键环节，比如我们要一门课一门课看、一个学科一个学科地看，了解到底是哪些老师在上课。去学校图书馆调研，我提出图书馆是不是尽可能多的开放，包括节假日和晚上时间，努力把学生培养过程中的关键环节工作做扎实一点，从内心深处，我是非常爱学生的。

记者：你提出，“双一流”建设成果要优先惠及学生，具体如何惠及？

窦贤康：就是要为学生提供最好的资源，比如改善公共教学条件。今年，我们要进行校院两级管理体制改革，将来让学院有充分自主权，一是做好人才队伍建设，二是把教学工作做得更好，优先保障充足教学资源，让大学生在就学期间受到一流教育。

记者：青年人才引进之后，是否有教学任务？做科研和教学有无冲突？

窦贤康：刚开始确实应该给青年人才比较充足的时间做科研。但我认为，在大学，教学和科研是相辅相成的，应该是孪生体。教学有一定的重复性，但是一流科学家可以结合自己的科研成果和最新科研动态去讲授，把基础课讲得更深。一流科学家做好科研的同时，花一定时间做好教学，对科研影响其实很小，反而会有触动，会督促科学家把一些问题研究得更清楚。

记者：推进科研反哺教学，为何要让一流科学家给本科生上基础课？

窦贤康：基础课涉及面广，也是做一切研究最本质的出发点，把基础打牢对学生发展非常关键。大学要重视本科生课程，尤其是本科生基础课程，基础课上不好，学生发展会面临比较大的障碍。有些研究生课程可以与科研活动紧密结合。

这两天我自己也在备课给学生讲热学，我是做空间物理研究的。比如讲温度，正常讲温度，照本宣科那一套很简单，但我打算跟学生讲，太阳的温度是怎么测量的，高空大气的温度怎么测量，现在有什么技术难点，最新科研方向是什么？这样讲学生听起来可能会比较有兴趣，学生会理解，任何一个看似简单的问题其实可以做到如此精深的程度。这可以激发本科生对科研的热爱。所谓热爱就是要让他们感觉到神秘和深奥，让学生产生对科学研究的崇拜感。

记者：作为校长还上基础课，你能分配好时间吗？

窦贤康：我对给本科生上课一直很有兴趣，从来没有觉得上本科生课程对我自己有任何影响。到了我们这个年龄，有了比较好的积累，如果可以尽可能把知识传递给学生，使学生受到更好教育，这是教育工作者应尽的责任。

刚到武汉大学第一学期，有很多情况需要了解，要调研。上基础课要有整块的时间，不能经常请假，现在差不多稳定了，开始给本科生上课，以后也要每年争取给本科生上一门基础课。我也想鼓励新老院士只要有时间就给本科生上更多的基础课。过去，让一流科学家挤出整块时间给教学是很难的，但现在，我们在某种程度上，应该回归大学本质，就是人才培养。

谈学科建设

要坚持教授治校，减少行政干扰

记者：武汉大学的学科建设上有没有什么薄弱点？

窦贤康：武汉大学的一流学科在国内的评估排名还是比较好的，有四个一级学科排全国第一，但我们也有一个共识，在数理化、文史哲等基础性学科上，武汉大学大多排在国内第8-10名，还缺少A或者A+学科，这作为一个综合性大学是不够的。

记者：有人说，国内引才计划名目繁多，但问题是学科建设大多无长远计划、无理性策略，你怎么看引才之后的学科建设？

窦贤康：过去资源少的时候，我们会单个地支持人才，但是到了资源积累到了一定程度，就要想一下，在大方向上要干一个什么事情了。学校的经费是比原来多了一些，今年要在基础性学科中选一两个学科重点支持，希望基础性学科可以更上一个台阶。比如文史哲三个学科，到底人才怎么引进，学科要在哪些方面集中方向？我希望院系要讲出道道来，学校会考虑重点支持。一个大学不能四面出击，要有重点支持方向。

记者：不光是人才引进，学科建设是不是也需要确定方向？

窦贤康：这是人才不断汇聚之后的问题，一开始没有人才队伍，就好像一支足球队没有几个会踢球的，水平都很差，踢四三三阵型，还是四四二阵型都没用，比赛一样输。但球员多的时候，打法就要有所考虑了。国内很多大学还在打基础阶段，我们先把人才队伍的底座做大，到一定程度时进行组合、形成合力。有一些大学已经到了这个阶段了。

窦贤康喜欢用踢足球来比喻人才引进

记者：所以一切都要围绕人才？

窦贤康：高等教育的规律就是给人才创造更加宽容的环境，让他们有更多时间做科研和教学，少干扰他们一点。学校领导能做的就是把功能平台搭建好，对于国家重点发展学科学校在资源配置上倾斜一点。

记者：怎么减少干扰？

窦贤康：大学在创新发展方面要充分发挥教师的作用，尽可能减少行政干扰，避免在学科发展方面出现行政判断的失误。学科发展上应该坚持教授治校。我们也要改革充分发挥六大学部的作用。对引进人才、人才晋升和学科发展的方向，学部说了算。

记者：除了指标，怎么衡量一个学科的质量？

窦贤康：我认为有三方面：对人类知识的贡献，对社会发展的贡献，对人才培养的贡献，这三点如果能够做到，这个学科就很强。

谈人才流失

要更多反思学校内部原因

记者：之前你说过中科大的“小”不是追求的目标，但“精”是要刻意做到的。中科大以理工科为主，武汉大学是综合性大学，如何才能做“精”武大？

窦贤康：大家说中科大“小而精”。我的回答是，“精”是目标，“小”不是。追求精的时候，往往小是伴随现象。武大和中科大不一样，但不管怎么样，追求卓越应该是大学的目标。我想要提高标准，一个是进人的标准要提高，一个是晋升的标准要提高。会在内部给老师一定的压力，我们提高老师的工作条件和生活待遇的同时，也要告诉大家要好好工作。

还包括要提高博士生的培养质量和学术标准。有些学校缩减一定规模也是一个方向，不过这几年，大学也有两难，一方面国家需要我们招更多的学生，但我们又希望能发展得更好，希望办学规模要适度，需要平衡。

窦贤康：不管怎么样，追求卓越应该是大学的目标

记者：提高标准会不会给师生更多压力？

窦贤康：也不是压力，做好本职工作是大家理所应当。如果大家都过得很轻松，一点压力都没有，那不是大学。快乐生活是最终目标，但还是得努力工作，追求卓越。现在各个大学在一种竞争状态，这是个好现象，国内高校会得到快速发展。

记者：中西部建设高水平大学会遇到人才流失的问题，你担心武大引进的人才又流失吗？

窦贤康：东部地区的大学发展有先天的优势。我还是那句话，努力是决定因素，客观上劣势是次要的，有的时候反而是优势。比如北京房价很高，这不是优势；还有如果人才多了，人才感受到的重视程度就不一样。在中国打差异化是可以做得很好的，但最怕就就是你自己觉得自己搞不过别人，甘居二流这就麻烦了。

记者：遇到人才流失的问题，你会怎么办？

窦贤康：人才流失可能是自然现象，但问题是有没有反思自己的问题。人才要走我一般是放的，但是走之前我要问他一句，“什么原因走？”有的人说，在北京小孩高考分数低，那我是挡不住你的。去年武大也有老师要走，我找他谈了很多次，还是要走，我说你说说心里话，是不是因为内部原因，比如没有提供好的科研条件，科研工作开展遇到困难，还是其他原因？如果是内部原因，那我们是可以改进的。差距不是不可克服的。

来源：武汉大学

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责任编辑：张玉