11名全国人大代表建议:将11月22日设为全国诚信日

原标题：11名全国人大代表建议：将11月22日设为“全国诚信日”

近日，中国人大网发布的代表建议显示，在十三届全国人大一次会议上，吕妙霞等11名河南团全国人大代表提交了将每年的11月22日设为“全国诚信日”的建议。

“‘11•22’，即‘一十一，二十二’，取其谐音‘一是一，二是二’，寓‘一言九鼎、诚实守信’之意。”建议认为，设立“11•22全国诚信日”，顺应我国信用体系建设发展大局。

建议称，近年来，国家大力推动社会信用体系建设，顶层设计日益完善，公共信用信息服务平台高效运行，联合奖惩全方位开展，“守信者一步畅通、失信者寸步难行”的社会信用体系大格局已初步形成，诚信理念深入人心，“全国诚信日”应顺势而出。把“11•22全国诚信日”打造成像“3•15”国际消费者权益保护日一样具有中国特色、覆盖面广、影响深远、意义伟大的活动日是必要的，也是完全可能的。

建议还认为，此举具有可推广的实践经验。建议称，河南洛阳市“11•22诚信日”至今已坚持11年，效果明显。每年的11月22日，洛阳市都要开展“诚信进社区”、“诚信文艺汇演”、“诚信论坛”等各类活动，这对动员社会各界支持、参与诚信建设，塑造“诚信洛阳”形象起到了极大的促进作用。

建议还为设立“11•22全国诚信日”，开展各项活动作了构想：每年11月22日前后，由政府牵头开展多种形式的活动，宣介信用体系建设成果及出台的重要制度、集中发布“红黑榜”及联合奖惩典型案例。各类媒体开辟诚信专栏，宣传诚信建设制度法规、实践经验、理论探索、诚信美德、诚信事迹等，向公众普及诚信知识，弘扬信用文化，营造“守信者荣、失信者耻”的社会氛围，让更多的人了解信用、恪守信用，积极践行“一是一、二是二”。

点击进入专题

责任编辑：张玉