柳芳连任国际民航组织秘书长 系唯一候选人

原标题：柳芳连任国际民航组织秘书长

加拿大蒙特利尔当地时间3月16日上午，国际民用航空组织第213届理事会以鼓掌方式一致通过了柳芳连任秘书长。柳芳是现任国际民航组织中国籍秘书长，也是此次唯一的候选人。

资料图：柳芳

柳芳的新一届任期自2018年8月1日至2021年7月31日。柳芳自2015年8月1日上任以来，积极作为、锐意改革，推进制定国际民用航空标准与建议措施，大力倡导航空对成员国经济社会发展的重要作用，推动落实国际民航组织“不让一个国家掉队”倡议，协助各成员国加强民用航空系统建设，得到了各成员国和国际民航界的一致认可。

国际民航组织是负责制定国际民航领域技术标准和政策的联合国专门机构，现有192个成员国，中国是一类理事国。国际民航组织通过制定国际航空运输的公约、政策和标准及建议措施来推动全球民航业的安全高效运行。

中国是国际民航组织的创始国之一，长期以来积极参与国际民航组织的各项工作，认真履行成员国义务，为国际民用航空发展做出了积极贡献。（央视记者 张森）

责任编辑：桂强