原标题：820万高校毕业生注意！这些就业优惠政策你知道吗？

中新网客户端北京3月17日电（记者 张尼）今年，高校毕业生人数将达到820万，再创新高。面对这一庞大的求职大军，近期，从国家到地方层面相继出台多项政策，为高校毕业生就业“开绿灯”。

资料图：“西安交通大学2018届毕业生春季大型招聘会”现场。 燕武 摄

毕业生人数再创新高 多部门密集部署促就业工作

大量高校毕业生涌入求职大军，如何帮助他们顺利就业成为社会关注焦点。

今年的政府工作报告中明确把“着力促进就业创业”作为2018年工作任务之一。报告强调，“今年高校毕业生820多万人，再创历史新高，要促进多渠道就业，支持以创业带动就业。”

此外，人社部近日也印发《关于做好2018年全国高校毕业生就业创业工作的通知》。《通知》要求，各地要坚定不移把政策落实作为今年高校毕业生就业创业工作的主线。将高校毕业生就业创业政策与经济政策、引才引智政策有机结合，多渠道开发适合毕业生的就业岗位。

此外，《通知》还提出，要深入实施高校毕业生基层成长计划，统筹推进“三支一扶”计划等服务项目，鼓励毕业生到城乡基层、中西部地区、艰苦边远地区就业创业。

针对招聘企业，工信部、教育部近日联合发布了《关于开展2018年中小企业与高校毕业生创业就业对接服务工作的通知》。

该《通知》指出，各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门可根据当地实际情况，组织企业走进校园，举办校园现场招聘。

另外，该《通知》强调，各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门要明确对接活动相关工作责任，形成工作推进机制；严格履行招聘信息采集和发布程序，坚决杜绝虚假信息，确保有序开展对接活动。

资料图：“西安交通大学2018届毕业生春季大型招聘会”现场。 燕武 摄

地方政府出招 大学生就业创业可获这些补贴

记者了解到，除了国家层面，地方层面也出台了政策、措施，为高校毕业生就业“保驾护航”。

例如，浙江去年制定出台了《浙江省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》。

《意见》明确，社会组织吸纳高校毕业生就业同等享受企业吸纳就业扶持政策，科研单位吸纳高校毕业生参与研究的按规定将社会保险补贴纳入劳务费列支，以及推荐高校毕业生到国际组织实习任职。

近日，海南省人力资源和社会保障厅会同省财政厅修订出台了《海南省就业专项资金管理办法》。

《办法》提出了为劳动者提供创业补贴，补贴对象为首次创办企业或从事个体经营，且所创企业或个体工商户自工商注册登记之日起，正常运营1年以上的离校3年内高校毕业生（含技师学院高级技工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生）和就业困难人员。补贴标准按每个法人6000元给予一次性补贴。

同时，对招用毕业年度高校毕业生的小微企业或社会组织，与补贴对象签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费，履行合同满1年后，按每招用1人给予一次性奖励1000元。

北京本月则启动了“2018年北京地区毕业生就业服务月暨公共就业和人才服务进校园活动”。活动期间将举办86场就业招聘会，主要面向2018年北京地区的高校毕业生，届时将有4000余家用人单位参加招聘，提供就业岗位4万余个。

另外，不少地区对于寒门子弟也有明确的帮扶政策。

例如，海南规定，贫困家庭成员、随军家属、退役大学毕业生士兵等七类人员可享受职业培训补贴等政策。

大连明确，在大连高校2018年度应届毕业有求职创业意愿且积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭中的高校毕业生和特困、残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生，可申请每人1000元的一次性高校毕业生求职创业补贴。

资料图：“春风行动”招聘会近期在上海举行，图为招聘会现场。 殷立勤 摄

二三线城市频抛橄榄枝 人才争夺愈发激烈

一方面，高校毕业生人数再创新高，另一方面，二三线城市对人才的争夺也愈发激烈。不少城市纷纷抛出包括降低落户门槛、购房优惠等极具诱惑力的橄榄枝，以期留住人才。

例如，成都去年抛出的“蓉漂”计划推行“先落户后就业”。按照这一政策，具有全日制大学本科及以上学历的青年人才，以及在同一用人单位工作两年及以上的技能人才，均可申请办理落户手续。

成都还为“蓉漂”安居问题提出了人才公寓、产业新城配套租赁住房和用人单位自建倒班房等多种方式和途径的解决方案。为方便外地来蓉应聘的应届毕业生，该市还设置了20余个7天以内免费入住的青年人才驿站。

长沙则对到当地工作的博士、硕士、本科等全日制高校毕业生，两年内分别发放每年1.5万元、1万元、0.6万元租房和生活补贴；博士、硕士毕业生在长沙工作并首次购房的，分别给予6万元、3万元购房补贴。

郑州此前推出了“智汇郑州”人才新政。按照相关政策，2017年1月1日后毕业、在郑州市域内落户、缴纳社会保险满3个月并符合“智汇郑州”人才政策规定条件的青年人才，均可申请生活补贴。

其中，新引进落户的博士、35岁以下的硕士研究生、本科毕业生和技工院校预备技师（技师），3年内按每人每月1500元、1000元、500元的标准发放生活补贴；落户后暂未就业或创业的，按上述标准发放6个月的生活补贴。

南京则为外地高校毕业生提供了面试补贴。按照规定，符合相应条件的外地来宁高校毕业生，可申请一次性面试补贴，标准为每人1000元。

去年，武汉市正式公布了涵盖安居落户、促进就业、支持创业、高效服务等领域的9项政策措施，支持大学生留汉创业就业，确保实现“5年留住100万大学生”目标。

责任编辑：桂强