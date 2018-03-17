住建部长王蒙徽：每天上班要看一下各地房价

原标题：[部长之声]专访住建部部长王蒙徽

两会期间，中国住房和城乡建设部部长王蒙徽接受央视新闻新媒体栏目《部长之声》专访。租房、共有产权住房、楼市调控力度……王部长透露了很多重要信息，与你有关。独家视频，推荐观看！

过去五年：6000多万棚户区居民“出棚进楼”

记者 董倩：因为我们有一个目标，就是叫“住有所居”，就是在这方面过去五年的成绩是什么？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：过去的五年，城镇住房竣工面积达到了41.5亿平方米，这也是少见的。另外一个方面，就是棚户区改造，使得6000多万老百姓出棚进楼”。同时农村的危房改造，有1700多万农民居住环境改善，大概有2600多万居民，特别是城市的低收入家庭的居民，住进了公租房。累计有2000多万缴存的职工，通过公积金改善了自己的居住条件和居住环境。

本轮调控成效：过快上涨势头得到抑制

记者 董倩：这一轮调控它的成效是什么？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：三个方面，一个方面就是一些热点城市，一线城市，包括一些二线和三线城市，房价过快上涨的势头得到了抑制。

记者 董倩：您说的是这个涨幅要比以前要弱了。

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：是。第二个，应该说是的面积也平稳地回落，从年初的23.7%，降到年末的5.3%。第三个，三四线城市库存降低，已经回到了合理的区间。

住房解决办法一：共有产权住房

记者 董倩：那么有的人就会讲，房价已经很高了我也买不起了。

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：所以我们现在推出共有产权住房，它首先是政府主导提供的，另外它是提供给无房户的。第三个，就是它比市场价要低我们现在支持北京和上海开始试点，其实有些城市已经都开始做了，包括现在很多城市搞的叫做“人才房”，其实有相当一部分都是共有产权住房。

住房解决办法二：租赁市场

成立国有租赁公司，建服务平台

记者 董倩：您看一下有一个小伙子他想直接给您提问，这是个要结婚的小伙子，您听听他说什么？

网友提问：部长您好，我在北京工作有些年了，现在准备考虑买房，看报道说国家现在正在发展长租房和共有产权房，就想说，是不是以后可以不用买商品房了。

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：现在住房需求主要是进入人口净流入的大中城市的新市民，现代社会是一个流动的社会，特别是从住房来说，家里大都有房子，但是你现在到北京来了，到上海，你在这儿找工作，可能你就缺房子了，所以我们这一段在大力推进租赁住房的建设，租赁住房市场的培育这方面下。

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：现在我们12个试点城市大概已经成立了51家国有的租赁公司，所有的试点城市都已经建了政府主导的租赁住房的交易和管理服务的平台。比如现在建行在广东就在做租赁业务。比如说你们家有房子，那可以跟你签个协议，你把这房子租给三年五年，建行再去出租，因为国有租赁企业是保证市场的公平运作，或者是的一个很重要的社会职责。

中国城市还缺什么？

承载力还有提高的空间

记者 董倩：城市的发展现在是日新月异，但是一方面人们又觉得怎么建来建去都长相差不多，就在这方面未来会有什么样的规划？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：改革开放这四十年，我们国家从过去的60几个城市到现在661个城市，在这么快的一个高速增长中有些问题是不可避免的。日本的东京，它的人口跟我们北京差不了多少。但是东京交通畅顺的程度要比北京好，这也反映了我们城市本身的承载力还有提高的空间。包括现在我们还有一些共享单车，这些新的业态对我们城市的影响，我们的空气，我们的水，我们的马路，我们的这些基础设施都建的很多，但是呢，我们过去可能为汽车考虑的多了一点，为人考虑的少了一点，那么在这方面呢，我觉得还是有很多工作需要去做。

村容村貌：希望组织建筑师下乡

记者 董倩：现在还有一个，跟更多数人有关系的，就是农村的环境的建设，农村环境的治理，这恐怕也是摆在您面前的一个大题。

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：作为我们来说，主要是着力在农村人环境的整治和改善。要以农村的垃圾污水的整治为切入点。特别是在农村的生活垃圾的处理，农村污水的治理，我们也希望组织一些规划师，建筑师，能够蹲点下乡。

我年轻时也租房

记者 董倩：您年轻的时候，住的是什么房？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：我年轻时候，当然是租过房的了。我从大学毕业以后就留在学校，然后就住在筒子楼里边，有一个12平方米左右这么大房子吧，大家都在楼道里做饭，公共厕所就两个。

每天上班要看各地住房交易情况

记者 董倩：另外一个，还有说您每天上班是不是要看一下各地房价的走势？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：每天都会给我一个住房交易的日报，包括全国住房交易的总体情况，以及各个城市的交易情况，当然也包括房价。

规划赶不上变化：成长中解决问题

记者 董倩：您是1977、1978那两年，您在学校学的，您在读书的时候有没有想过，若干年后，几十年后，这个国家，会发生这样的变化？

中国住房和城乡建设部部长 王蒙徽：那是从来没有想到的。我上次，跟中国城市规划院说，当时你们去做这个深圳的规划，那时候还是很解放思想，说深圳市是可以发展到80万人，后来大家觉得，是不是可以再解放思想一下，说150万人，那现在是多少人？现在是2000万人。实际上我们现在的很多问题，都是成长的问题。当然我们也要在未来的成长过程当中去解决这些问题。

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责任编辑：桂强