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| 2018全国两会特别报道

事关你的票子房子车子和孩子 两会透露这些消息

事关你的票子房子车子和孩子 两会透露这些消息
2018年03月17日 07:00 央视新闻
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　　[急转！事关你的票子、房子、车子、孩子 #两会#透露这些消息]财政部副部长史耀斌：个税改革不仅是提高起征点；工信部副部长陈肇雄：7月1日前取消流量漫游费；央行副行长潘功胜：积极支持购房合理需求；科技部部长万钢：欢迎各国电动汽车来中国市场；教育部部长陈宝生：绝不允许老师课上不讲课下讲…

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责任编辑：张岩

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