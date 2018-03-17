原标题：中东部地区有新一轮降水过程 新疆北部多雨雪

中新网3月17日电 据中央气象台预报，未来三天，中东部地区有新一轮降水过程，新疆北部多雨雪。

昨日，山西北部、河北西北部等地出现3~9毫米降雨或雨夹雪天气，局地11~14毫米；四川盆地北部、云南西北部、贵州东南部、广西东北部、广东西北部、福建东部等地出现分散性大雨或暴雨，广西柳州局地大暴雨（100~168毫米，最大小时雨强20~37毫米）；另外，新疆南疆盆地、甘肃中西部、内蒙古西部、宁夏中北部等地的部分地区出现扬沙或浮尘。今5时较昨5时，陕西南部、湖南西部和中南部、江西中北部、浙江中南部等地出现4~8℃降温。

17日至19日，我国中东部地区迎来新一轮降水过程，其中，西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨，上述局地并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。

受中亚冷涡东移影响，17日至18日，新疆沿天山地区和北部山区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪或暴雪；新疆北部盆地有小雨。

3月17日08时至18日08时，新疆沿天山地区、青藏高原东部、陕西北部、华北西部和北部等地的部分地区等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪或暴雪；西北地区东南部、西南地区东部、江汉东南部、江南西部、广西北部、云南东南部等地的部分地区有中到大雨，其中，贵州东部和南部、重庆东南部、湖南西部和北部、广西北部、西藏东南部等地局地有暴雨，上述局部地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。内蒙古东北部、东北地区北部等地的部分地区有4~6级风；新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

全国降水量预报图（3月17日08时-18日08时）

3月18日08时至19日08时，新疆东部、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪，其中新疆天山中部局地有大到暴雪；江淮南部、江南中北部和西部、贵州东部和南部、广西中北部、广东西北部等地的部分地区有中到大雨，其中贵州东南部、广西东北部、湖南西南部、江西东部等地局地有暴雨，上述部分地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。内蒙古中东部、东北地区大部等地有4~6级风，南疆盆地等地有浮尘或扬沙天气。

全国降水量预报图（3月18日08时-19日08时）

3月19日08时至20日08时，新疆北部、内蒙古西部、甘肃南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪；江南东部和南部、华南大部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。东北地区东部和南部、黄淮东部、江淮东部、西北地区中部等地有4~5级风。

全国降水量预报图（3月19日08时-20日08时）

责任编辑：张岩