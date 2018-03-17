代表建议：立法规定对环境违法企业中止供电

全国人大代表、上海市崇明区委书记唐海龙。 澎湃新闻记者 赵昀 图

原标题：唐海龙代表建议：立法规定对环境违法企业中止供电

近日，中国人大网发布的代表建议显示，在十三届全国人大一次会议上，全国人大代表、上海崇明区委书记唐海龙建议，《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》增加针对环境违法企业中止供电的条款，加大企业环境违法的成本。

在建议中，唐海龙指出， 对一些长期恶意偷排，屡查屡犯、超标排污等严重环境违法行为，仅靠行政处罚、责令限期改正等行政执法手段，环保部门已经无法督促其有效整改，需要采取更强有力的手段，切实加大惩处力度。

唐海龙说，从崇明区实践来看，一是通过采取新《环境保护法》及其四个配套办法，如按日计罚、查封扣押、限制生产、停产整治等措施有效打击环境违法行为，提高执法效能，推动环境监管工作。二是针对不符合区内产业导向、存在污染的违法违规建设项目通过严格执法督促其淘汰。

“通过环保执法倒逼企业，督促企业整改，上海做了些尝试。其中之一就是电力部门中止环保违法企业供电。”唐海龙说，2016年6月1日实施的《上海市供用电条例》规定，因违法排放污染被市或者区、县人民政府依法作出责令停产整治决定，要求停止提供生产经营业务用电的，供电企业可以中止供电。

唐海龙说，2017年崇明区环保局根据《上海市供电条例》的相关规定，对崇明区多家企业申请中止供电，达到了较好的效果。

他指出，目前，国家层面的《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》尚没有对环境违法企业的中止供电有具体规定。

因此，他建议对《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》作适当修改，将“供电部门中止对环境违法企业供电”的有效执行力，上升到全国层面。

此外，他更进一步提出建议，将“可以中止供电”提升为“必须中止供电”，从而进一步提高环保执法的执行力度，加大企业环境违法的成本。

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责任编辑：张义凌