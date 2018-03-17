黑龙江：2020年基本消除56人以上超大班额

原标题：黑龙江2020年消除66人以上超大班额，政府牵头促落实

为了降低择校热给家长带来的负担，我省传来一条利好消息。16日，记者从省政府获悉，《黑龙江省教育厅关于做好消除义务教育阶段大班额有关工作的通知》发布。到2020年，我省基本消除56人以上大班额。

冰城2020年基本消除56人以上大班额

《通知》要求，按照《黑龙江省消除义务教育阶段大班额专项规划（2016-2020年）》明确的时间表，我省分“两步走”消除大班额，即到2018年，全省基本消除66人以上超大班额；到2020年，基本消除56人以上大班额（具体为2016年：省农垦总局、省森工总局；2018年：双鸭山市、伊春市、大兴安岭；2019年：齐齐哈尔市、黑河市、绥化市；2020年：哈尔滨市、牡丹江市、佳木斯市、大庆市、鸡西市、七台河市、鹤岗市）。

各县（市、区、企）要对所辖义务教育学校进行核查、抽查，以校为单位逐班核对人数，填报《县（市、区、企）2018年消除义务教育阶段大班额调查汇总表》。对发现学校学生总数、班级数、班级人数与教育统计法表不符的，县级教育行政部门要逐一说明原因；对弄虚作假的，严肃追究相关部门和责任人责任。各市（行署）要对所辖县（市、区、企）内义务教育学校进行全面排查，掌握具体情况和真实数据。

不按时解决大班额要严肃追责

《通知》强调，县（市、区）政府主要领导对解决大班额问题负总责。要建立和完善由政府牵头，教育、机构编制、发改、财政、人社、国土和城乡规划等部门参与的部门联席会议制度，及时研究解决学校建设规划、用地、教师配备、经费投入等问题，科学规划学校布局及学区，加快配建学校，保障足够学位供给。超大班额年内必须全部消除。2018、2019、2020年有消除大班额任务的市地，要逐县、逐校普查梳理，摸清底数。特别是针对梳理出的问题，按照完成时限，对应学年和班级，逐一提出解决办法并有效落实。教育行政部门要建立消除大班额工作台账，对大班额学校进行销号管理。

各级政府以及教育督导部门要加强对消除大班额专项规划落实情况的专项督查、督导，实行检查结果公告制度和限期整改制度。对提前完成规划目标任务的，要在先优评比等方面给予政策倾斜或奖励；对推进工作进展缓慢的，要明确整改时间表和责任人，加快问题整改；对因工作不力、不能按时解决大班额的，要严肃追究责任。

来源：生活报

责任编辑：张义凌