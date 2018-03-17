安徽淮北拟融入江苏徐州都市圈：要修路对接(图)

原标题：安徽淮北拟融入江苏徐州都市圈：要修路对接，当地网友叫好

3月8日和3月15日，“淮北网”微信公众号分别发布了下面这两条头条文章。

《淮北拟融入徐州都市圈，今后去玩连高速都不用走了！》

《加快融入徐州都市圈！淮徐快速通道快要开建啦！》

第一篇文章的阅读量超过1.2万，两篇文章的评论茫茫多。

两篇文章中，均提到了这条路——S101淮徐快速通道建设工程。

报道中说道，该项目已列入今年淮北市重点交通建设项目，在今年6月底前开工建设。竣工后，淮北到徐州将不用走收费的高速，也不用走绕道萧县的普通公路。

重点不是这条路，而是这两篇文章的评论，激励、感动、自豪着大徐！

建设淮海经济区中心城市

徐州已经具备了加快建设淮海经济区中心城市的条件

徐州地处淮海经济区中心位置，特别是随着高铁快速建设，交通枢纽优势进一步突显。徐州到北京、上海都在3个小时以内，到杭州、西安、武汉基本上也是在3个小时左右，到南京、济南、合肥、郑州才1个多小时。

徐州有比较扎实的产业基础。去年徐州市实现GDP达6600亿，在全国地级以上城市名列第31位。

徐州有比较完备的教育、文化、医疗卫生服务功能。徐州拥有14所高校、在校大学生20万人，徐州三甲医院超过10家，有两家医院的营业收入在江苏仅次于省人民医院。

徐州的中心商圈辐射到周边城市，这些服务功能都为建设淮海经济区中心城市打下了重要基础。

徐州欢迎你

徐州是淮海经济区规模最大、实力最强的城市，主城区建成区面积和城市综合功能大幅领先区域内其他城市，在交通出行、购房置业、就医上学、消费购物等方面对周边城市的吸引力持续增强。

据统计，全市三级医院住院病人中外地病人占三分之一以上，中心商圈外地居民消费占比超过30%，市区购房外省市户籍占比达32%，旅游景区安徽、山东游客占比达44%。

正在召开的全国两会上，就有代表委员呼吁，

将淮海经济区建设上升为国家战略，打造区域协调发展的“样板”。

有了更多人对徐州的期许，看完这篇文章，你是不是充满了建设徐州的力量？！

来源： 徐州发布微信公号

责任编辑：张义凌