原标题：外媒称美债吸引力下降 中国持有量创半年新低

资料图片：海南琼海一位市民在展示人民币和美元。 新华社发（蒙钟德 摄）

参考消息网3月17日报道 外媒称，随着年初投资者对美国固定收益证券和美元兴趣降低，中国持有美国国债规模降至6个月来的最低水平。

据彭博新闻社网站3月15日报道，根据美国财政部15日公布的数据，2018年1月，中国持有美国长期、中期和短期债券的规模已从前一个月的1.18万亿美元降至1.17万亿美元（1美元约合人民币6.3元——本网注）。中国仍是美国的最大债权国，日本位居第二。今年1月，日本所持美国国债已从前一个月的1.06万亿美元升至约1.07万亿美元，为去年7月以来首次出现环比增长。

总体来看，自2017年10月达到6.32万亿美元的历史高位以来，外国持有的美国国债规模连续3个月萎缩，2018年1月已降至6.26万亿美元。

由于投资者担心通胀可能迫使美联储更积极加息，美国这个全球最大的债券市场经历了2009年以来最糟糕的1月行情。

报道称，自唐纳德·特朗普就任美国总统并积极推动其保护主义议程以来，中国在美投资受到更多关注。特朗普3月宣布，将对进口钢铁和铝征收关税，此举旨在阻止廉价的中国产品涌入美国市场。特朗普还威胁将采取一系列贸易惩罚措施，以回应所谓中国窃取知识产权的行为。

报道称，特朗普威胁要对中国实施贸易惩罚，令市场担心中国可能将美国国债作为报复工具。中国官员1月表示，作为外汇储备评估程序的一部分，中国政府正在考虑减缓或停止购买美国国债，因为其相对其他资产的吸引力已经下降。

责任编辑：张岩