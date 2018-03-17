人大代表宋关昶:建立全国性小微企业金融服务平台

新华社北京3月17日电（记者王博、谭谟晓）“一方面小微企业苦恼‘融资难’‘融资贵’，另一方面银行针对小微企业的贷款又放不出去。”全国人大代表、中国工商银行甘肃省分行行长宋关昶建议，搭建全国性小微企业金融服务平台，借助平台“撮合”小微企业和金融机构，破解小微企业“融资难”“融资贵”难题。

“难题的症结在于银行与企业之间信息不对称。”宋关昶直言，小微企业融资风险与对外担保、银行融资总额、销售融资比、销售收入等关键指标密切相关，“但这些数据商业银行不易取得，数据的真实性也很难验证。”宋关昶说，由于风险偏高，银行经常通过抵押担保和高风险溢价来覆盖和弥补自身经营风险，导致小微企业融资条件较为苛刻，融资成本相对较高。

因此，宋关昶建议有关监管机构、商业银行、中介机构等多方主体共同参与、各司其职，利用互联网和大数据，整合各方信息资源，建立全国性一站式小微企业金融服务平台。平台囊括尽职调查、信用评估、账户监管、欠款催收、风险处置等功能，在更大的时空范围内、以更高的效率为银行等金融机构和小微企业提供“撮合”服务，为银行找合适的企业，为企业找合适的银行，实现数据可信，效率较高，风险可控，各方信用和行为均受到公开监督，有效解决小微企业金融服务难题。

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责任编辑：张建利