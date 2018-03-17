银监会官员:金融发展脱离实体经济谈规模没有意义

浦山基金会第二届年会3月17日在上海举行。 缪璐 摄

中新网上海3月17日电 （记者 缪璐）“金融本身是一个资源分配的工具，如果脱离了实体经济只谈规模大小，实际上没有太大意义”，中国银行业监督管理委员会国际部主任范文仲17日表示，“金融发展是实体经济壮大的结果，而不要想着通过把金融做大来推动实体经济，这就本末倒置，容易引发危机。”

范文仲是在出席当天举行的以“金融危机10周年回顾与未来金融风险展望”为主题的浦山基金会第二届年会时作上述表述的。范文仲认为，把提高金融产值占比作为一个国家未来发展的核心目标，是一种错误的理解，也是2008年全球金融危机对中国经济发展最重要的启示。

2008年全球金融危机前，在全球流动性过剩大背景下，金融成为最赚钱的行业，其收益率远远高于实体产业。各国普遍相信金融业规模越大越好，于是纷纷着力建设“金融中心”，欧美国家金融产业占GDP（国内生产总值）的比重开始大幅上升。

短短十年间，美英金融业产值占GDP的比重提高了2个百分点。冰岛依靠高息揽存模式打造国际金融中心，银行业资产曾一度上升到GDP的7倍。范文仲对此评价到：“这些都是建立在表象之上的繁荣。”

范文仲强调：“发展金融业的目标实际上是促进资源的有效分配，是通过金融工具把经济资源从利用效率低的个体、地区向利用效率高的个体、地区转移，而与其规模和在GDP中占多大产值没有关系。如果背离了金融这个本质就肯定会出问题。”

展望未来金融业的发展，范文仲建议，就微观层面而言，机构要坚持稳健的经营风险指标和企业文化。除了银行业要保持较高的资产和流动性指标外，企业也需明白一个机构“活得久”要比“长得快”更重要。

至于宏观的层面，就是要有宏观审慎监管。范文仲认为，金融业发展要把握住财政、货币、监管三支柱的平衡，要加强影子银行的监管，填补监管真空，从而在机构监管之外，达到对整个金融体系的风险有全局性的判断、把握和管理。”

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