人大代表刘入源：扶贫不能把产业“硬塞”给农民

新华社北京3月17日电 题：刘入源代表：扶贫不能把产业“硬塞”给农民

新华社记者吴嘉林、卢羡婷

身材瘦削，动作麻利，说话干脆，健步如飞……初次见到全国人大代表刘入源，很容易被他积极、干练的“精气神”吸引。“我性子急，做事喜欢走在前面。”他笑笑，伸出左手来握手，这才让人注意到他的另一只袖口是空的。

“这几天跟大家谈乡村振兴、产业扶贫，我学到了很多东西，想着回去赶紧把新的养羊基地和深加工厂房做起来。前两天我就打电话给乡亲，让他们先把土地给整平了。”这几天一有空，他就琢磨如何壮大养羊产业，帮助更多人摆脱贫困。

今年35岁的刘入源在1999年因一场意外失去了整个右手掌。但他从没有因此沮丧，用一只手开创出了一番养羊事业，并带动长江村和周边村镇300多户贫困户养羊，每年户均增收2万元以上。2016年、2017年他分别被评为“全国十佳农民”“全国农业劳动模范”。

中专毕业后，刘入源在镇上打过工、卖过茶叶，2009年回到村里创业，引进了31头山羊，因缺乏防疫知识技术，这些羊很快全死了。他不甘心，跑到广西壮族自治区农业厅请教专家，买了相关书籍学习养殖知识，又借钱买了31头山羊。

“为了把羊养好，我把椅子搬到羊圈里，观察羊进食、排便的过程，了解它们的习性。”现在，乡亲们发现自家羊的状态不对，就会拍一段视频用微信发给刘入源，他看一眼就知道得了什么病，再把相应的药品名称、用法用量发回去。

2012年，刘入源养的羊存栏量达到200多头，办的养殖场初具规模，生活得到了改善，他开始动员乡亲一起养羊。刘入源说，他喜欢帮助别人，希望通过自己的努力帮助乡亲们一起脱贫致富。随后几年，他成立了养羊协会和自己的公司，以“公司+基地+农户”的合作模式，在周边多个村发展起养羊产业。现在，他自己养羊1800多头，其他农户养羊5000多头。

在刘入源看来，产业扶贫不能把产业“硬塞”给农民，而应该注重引导农民的创业意识，变被动为主动。“我从村民那里收牧草，经常给出比市场价高不少的价钱。家里人都说我笨，给那么高价格。但我想让大家明白只有通过自己的劳动才能有收获，慢慢培养他们的信心和习惯。”刘入源说。

刘入源说，最对不起的是家人，“我的羊圈是铁皮瓦的，我自己家的屋子下雨天还会漏水，羊都比我住得好。”可是，建新房并不在他今年的计划中。

“今年要在比较远的一个村再建一个养羊基地，那里太穷了。”两会期间与一些企业家的交流也让他受到启发，他决定做产业的深加工，继续拓展产业规模。

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责任编辑：张建利