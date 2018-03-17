中柬“金龙－2018”反恐联合训练开训

中新社柬埔寨磅士卑3月17日电 (记者 黄耀辉)中国和柬埔寨两军“金龙-2018”反恐联合训练暨人道主义救援17日在柬埔寨磅士卑省某综合训练场举行开训仪式。这是继2016年后中柬两军第二次组织联合训练。

中国人民解放军南部战区陆军司令员张践、柬埔寨王家军总司令波尔萨伦以及两军参训官兵出席了开训仪式。

张践在仪式上表示，今年“金龙”联训全新登场，参训兵力进一步增加，课题内容贴近实战，出动装备更加多元，这既是向两国风雨同舟60年的光辉历程献礼，也是为两军提高能力、深化合作、传承友谊助力，为两国两军关系发展发挥重要作用。

波尔萨伦称，中柬双方举办的金龙联合训练目的和内容都在中国人民解放军的支持和援助框架内，展示了两国的传统友谊，增进两军的友好合作交流，培育新知识和技能，提供共同分享、共同相处、共同学习和工作的宝贵机会。

据悉，此次联训采取混编同训的方式，重点安排“反恐技战术、联合反恐指挥、联合反恐实兵演习和人道主义救援”等4个专题，主要展开反恐器材操作使用、轻武器实弹射击、徒手格斗、模拟机降、机动渗透和追捕搜剿等专业课目训练，旨在加强两军共同遂行反恐联合训练和人道主义救援任务的能力。

中国驻柬武官李宁亚在开训前先媒体采访表示，联训首次以反恐为主题展开，内容的演练以一伙国际恐怖分子秘密潜入柬埔寨某地区，企图制造恐怖袭击事件为假想背景，组织相关内容的演练。

据介绍，联训间隙，双方参训分队还将向当地村民、学生捐赠生活、学习物资，修缮房屋，开展巡诊送药等活动。(完)