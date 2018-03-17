2018世界睡眠日中国主题发布：规律作息 健康睡眠

中国睡眠研究会理事长韩芳发布2018年世界睡眠日的中国主题是“规律作息 健康睡眠”。 主办方供图 摄

中新网北京3月17日电 （记者 杜燕）3月21日是世界睡眠日，中国睡眠研究会今天发布了今年的中国主题是“规律作息健康睡眠”，并将围绕这一主题在全国开展学术交流、科普讲座、义诊咨询等大型主题科普活动。

记者了解到，中国睡眠研究会开展“3.21”世界睡眠日科普活动历经十八年，每年都发布当年的中国主题，在全国范围内组织开展相关科普活动，已经成为具有较大影响力的科普品牌。中国睡眠研究会理事长韩芳今天发布了2018年世界睡眠日的中国主题是“规律作息 健康睡眠”，他呼吁加强科普条件建设，发挥学会专家优势和信息化手段，不断提升科普服务能力和传播能力。

北医六院睡眠医学科主任孙洪强表示，睡眠是人体生理现象之一，人生约有三分之一时间是在睡眠中度过，在长期的生物进化过程中睡眠是自然界的昼夜节律与人体的生物节律同步化的结果。而长期缺乏睡眠会对人类认知功能造成影响，如反应速度降低、注意力不能集中、学习、记忆能力下降，判断、决策能力下降等，进而导致各种意外事故频发等。中国睡眠研究会提倡，遵循自然规律和生物节律，听从脑内生物钟的指令，养成良好的作息规律，睡出健康生活。

据悉，今年，中国睡眠研究会将继续联合中国中药控股有限公司开展多项大型主题活动，并向基层医院延伸，目前报名参加的医院已达420家，预计直接受益人群将达到10万人次。

发布会上同时启动“2018中国国际睡眠科技产业博览会暨中国睡眠峰会”。据介绍，展会将集结中国睡眠领域前沿创新科技，为从事睡眠健康产业的企业、科研院校、医疗机构、亚健康专业调理机构等从业者搭建“产—学—金—研—用”交流、展示、服务平台，推动中国睡眠产业的发展。（完）

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