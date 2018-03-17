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安徽安庆黄梅戏等4个非遗项目获国家补助

安徽安庆黄梅戏等4个非遗项目获国家补助
2018年03月17日 19:38 澎湃新闻
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　　原标题：好消息！安庆这4个非遗项目获国家补助

　　记者从市文广新局获悉，2018年国家级非物质文化遗产保护中央专项资金日前下拨。我市共有4个国家级非物质文化遗产代表性项目获得补助，总计52万元。

　　补助四个项目

　　此次专项资金，主要补助我市黄梅戏、岳西高腔、桑皮纸制作技艺和宿松文南词四个项目，包括非物质文化遗产的抢救性记录和保存、调查研究、传承活动、展示推广、民俗活动等方面。

　　其中，补助20万元给岳西高腔项目单位岳西高腔传承中心，用于编撰出版《高腔志》和复排经典传统剧目；

　　补助20万元给宿松文南词项目单位宿松县文化馆，用于举办文南词展演活动和开展进校园活动。

　　来源：安庆日报

责任编辑：张建利

黄梅戏安庆高腔
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