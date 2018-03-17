湖南油菜种植面积超1960万亩 稳居中国第一

中新社衡阳3月17日电 （王昊昊）记者17日从在湖南衡阳县举行的湖南首届油菜花节上获悉，该省油菜种植面积已超1960万亩，持续多年稳居中国第一。

油菜是中国最重要的油料作物，国产菜油占国产油料作物产油量的50%以上。近年来，湖南强力实施油菜生产“北稳西进南下”战略，湘北主产区油菜面积持续保持稳定，湘西、湘南等新兴产区油菜生产发展势头强劲。

数据显示，2010年至2016年，湖南油菜种植面积从1633.4万亩扩大到了1960.2万亩，占中国油菜种植总面积的比重由14.8%上升到17.8%。自2015年以来该省油菜种植面积稳居中国第一。

湖南在油菜品种研发、种植方式更新等方面近年也取得不少成果。2017年，湖南油菜种植综合机械化率达56.5%，比五年前提高了22个百分点。

以中国工程院院士、湖南农业大学教授官春云为首的科研团队，经20多年研究选育出油酸含量80%以上的高油酸油菜新品种7个，其中高酸油1号获中国农业部植物新品种保护权。

2014年至2017年，湖南在衡阳、湘西州、长沙县等地试种新品种，示范推广面积达5万多亩，亩产均达150千克以上，最高亩产达195千克。

“油菜不仅能够榨油，还可以作为饲料用、肥料用、观赏用、蔬菜用、药用。油菜多用途的开发与应用，将改变传统油菜用途单一的现状，对因地制宜开展油菜生产、提高油菜生产效益具有重要意义。”官春云说。

当天开幕的“油菜花儿开、三湘等您来”首届湖南油菜花节由湖南省农委、省旅发委联合衡阳市人民政府举办，包括系列活动发布、产业发展研讨会等五大主体活动。

湖南已将油菜列为实施乡村振兴战略现代农业重点产业之一。湖南省农委副主任邹永霞表示，今年起，省农委、省旅发委将每年联合1个市州人民政府，共同举办湖南油菜花节，开展农产品展销、乡村休闲旅游、农家餐饮娱乐等活动，以促进农旅结合，增加农民收入，推动油菜产业转型升级。

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