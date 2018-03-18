中东部将有较大范围降水 江南华南等地中到大雨

原标题：中东部将有较大范围降水天气 江南华南等地中到大雨

中新网3月18日电 据中央气象台消息，18日至20日，中东部地区有一次较大范围降水天气过程，其中西南地区东部、江淮、江南、华南等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨，贵州、湖南、广西、广东等地局地并将伴有短时强降水等强对流天气。

全国降水量预报图（3月18日08时-19日08时）

受冷涡东移影响，18日，北疆中东部仍有小到中雪或雨夹雪，其中新疆沿天山地区局地有大雪或暴雪。

全国降水量预报图（3月19日08时-20日08时）

未来具体预报

3月18日08时至19日08时，北疆中东部、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪，其中新疆沿天山地区局地有大雪或暴雪（10~13毫米）；西南地区东部、江淮南部、江南大部、华南北部等地的部分地区有中到大雨，其中贵州东南部、湖南西部和南部、广西北部等地局地有暴雨（50~80毫米），上述局部地区并将伴有短时强降水或雷暴大风等强对流天气。内蒙古东北部、东北地区北部等地的部分地区有4~6级风；南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

全国降水量预报图（3月20日08时-21日08时）

3月19日08时至20日08时，内蒙古西部、甘肃东北部、宁夏南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪；西北地区东南部、西南地区东北部及东南部、江汉、黄淮中南部、江淮、江南、华南等地有小到中雨，其中江南东南部、广西东部、广东西部及北部有大到暴雨（50~65毫米），上述部分地区并将伴有短时强降水等强对流天气。甘肃西部、东北地区东部和南部、黄淮东部、江淮东部等地有4~5级风，南疆盆地局地有浮尘或扬沙天气。

3月20日08时至21日08时，新疆北部山区、内蒙古西部、等地的局部地区有小雪或雨夹雪；陕西北部、黄淮东南部、江淮大部、江南中东部、广东沿海、海南岛等地地有小到中雨，其中江苏中部有大雨（25~35毫米）。甘肃西部、内蒙古中部、辽东半岛、黄淮东部、江淮东部等地有4~5级风，南疆盆地局地有浮尘或扬沙天气（见图3）。

影响与关注

1、关注18至20日江南、华南及贵州等地强降水过程，防范局地暴雨带来的次生灾害，防范短时强降水或雷暴大风等强对流天气的影响；

2、关注18日新疆北部雨雪天气及可能出现的混合型洪水；

3、关注华北地区大雾天气及其不利影响；

4、关注南疆盆地等地浮尘或扬沙天气及影响；

5、做好两会气象服务；

6、做好春耕春播及森林草原防火气象服务。

责任编辑：初晓慧