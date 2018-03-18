人大教授孟宪实:“国学热”推动人们增强文化自信

原标题：中国人大教授孟宪实：“国学热”推动人们增强文化自信

图为孟宪实来到福建省图书馆开展演讲。 林玲 摄

中新网福州3月18日电 （林玲）“学好国学，传承发扬中华优秀传统文化，是中国人增强文化自信的必行之举。”17日，曾多次登上《百家讲坛》的中国人民大学国学院教授、博士生导师孟宪实来到福建省图书馆，以《今天我们为什么要学习国学？》为话题展开演讲，其深入浅出的讲解赢得了现场观众们的阵阵掌声。

什么是国学？孟宪实说，“国学”这一说法是在近代出现的。面对西方文化，中国人称自己的传统文化为国学。所以，国学就是中国传统文化。

“追溯历史，我们不难发现，古代中国人有着绝对的文化自信，他们对于传统文化的态度是全面肯定。”孟宪实表示，这个结果并不难解释。古代的中国历经改朝换代，也经历了外部力量入侵，但中国历史文化的基本面貌没有发生根本变化。中国文化历经“千锤百炼”，成为“抗击打能力”很强的文化。当然，这也是当今中国人增强文化自信的源泉。

孟宪实说，在中国古代史上，中国人从来没有丧失过对中国传统文化的信心。这一观念在近代出现了转变。从鸦片战争开始，中国人对中国传统文化的评价在一步一步地发生着变化。而到了“五四运动”时期，中国人从一个文化高度自信的民族，变成了一个反对自身传统的民族。

“当时人们的选择源于历史原因，当时的中国必须要做的就是不破不立。可是到了今天，中国渐渐强大起来，我们也终于发现，中华传统文化中那优秀的部分，不能就此丢失。”孟宪实认为，如今的中国正站在世界舞台上面临诸多竞争，文化竞争更是其中一部分。如果没有高度的文化自信，没有引以为豪的文化作品，中国的发展将面临阻碍。

孟宪实强调，想要增强文化自信，就需要我们学习好、掌握好宝贵的国学文化。“很多人问过我，国学究竟有着怎样的现实意义？”孟宪实举例表示，在商业竞争领域，如果能够巧妙运用国学，就会成为独树一帜的存在，从而出奇制胜。如把过山车这一游戏项目改名为“夸父追日”，将海盗船改名为“郑和下西洋”，这样中国的父母就会更加愿意带着孩子前去游玩，寓教于乐。“国学同样商机无限。”（完）

责任编辑：初晓慧