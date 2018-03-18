韩国瑜要选台北市长？台媒:最快明天宣布参选决定

原标题：韩国瑜要选台北市长？最快明天宣布参选决定

现任高雄党部主委的韩国瑜。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网3月18日讯 据台湾《联合报》报道，国民党高雄市党部主委韩国瑜，是党内上下设定唯一的高雄市长最佳参选人，但韩国瑜却在上周五无预警一度要登记参加国民党台北市长提名初选，引发党内高度震惊与震憾。

据了解，韩国瑜的举动党内上下都感不可思议。但他的决定，应是其来有自，而且不是突袭之举，包括最后撤回登记之举，也是承受内外最大压力的最后决定。

在投下震撼弹后，据了解，韩国瑜应已有最后决定，他将在今天与高雄市议会前议长许崑源等蓝营大佬进行最后沟通，最快明天会就正式宣布是否还要再代表国民党参选高雄市长。

据了解，虽然国民党内及韩国瑜的亲近人士在事发后全力阻止并并避免负面效应一发不可收拾，但韩的动作实在太不可思议。政坛预估，韩国瑜若正式宣布未来动向，参选高雄市长的机率并不乐观，但在众人力阻下，什么可能都有，就系于韩本人一的一念之间。

若韩国瑜最后不参选高雄市长，他必然也一定会辞去国民党高雄市党部主委一职。国民党主席吴敦义在高雄市布局半年以上的南台湾选举布局，也将“打破重练”，对国民党南台湾、甚至中台湾的选情，都冲击至大。（中国台湾网 高旭）

来源：中国台湾网

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