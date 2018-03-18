原标题：吴敦义对李敖逝世表遗憾 王金平赞其“传奇人物”

中新网3月18日电 据台湾《联合报》报道，台湾知名作家李敖今天（18日）上午逝世。国民党主席吴敦义当日表达遗憾与不舍之意。前台湾立法机构负责人王金平表示，对于李敖的去世感到非常惋惜，他更称赞李敖，“不愧为是当代的传奇人物。”

李敖资料图。中新社发 袁宏伟 摄

台北荣总证实，罹患脑干肿瘤的作家李敖今天上午10点59分安然离世，享年83岁。去年才去李敖家中探望他的国民党主席吴敦义，通过国民党发言人李明贤表示，他上午得知该消息，对此表达遗憾与不舍之意，目前吴敦义人在台中，回台北之后会第一时间去吊唁。

去年偕同国民党主席吴敦义、秘书长曾永权一同到李敖家中探视他的前台湾立法机构负责人王金平得知后非常震惊，直呼“怎么会这样？去年去看他还好好的啊！”

王金平表示，做为一个好朋友，对于李敖的去世感到非常惋惜。王金平更称赞李敖，“不愧为是当代的传奇人物。”

王金平说，李敖是当代历史学家，也是很奇特的政治人物；他也是一个古董家、收藏家，“他的人生实在多采多姿”。

听到李敖过世的消息，王金平说，作为一个好朋友他感到非常惋惜，去年底去看他还好好的，而且今年过年还曾送贺礼过去给李敖，我们对他的去世表示哀悼之意，也对他的家人表示慰问。

点击进入专题

责任编辑：初晓慧