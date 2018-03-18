四川九寨沟发生3.1级地震 震源深度5千米

原标题：3月18日12时29分四川阿坝州九寨沟县发生3.1级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年3月18日12时29分在四川阿坝州九寨沟县（北纬33.24度，东经103.79度）发生3.1级地震，震源深度5千米。
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