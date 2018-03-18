李敖之子：保有爸爸一贯作风 不举行活动一切从简

原标题：李敖之子李戡：望保有爸爸一贯作风，不举行活动，一切从简
2014年7月，香港，李敖和他的儿子李戡出席活动。东方IC 资料图
台湾著名作家李敖罹患脑癌于2018年3月18日在台北不幸过世，享年83岁。18日下午2点，李敖家属及治疗团队在台北荣总医院召开记者会说明情况。
据东森新闻云、联合新闻网等岛内媒体从现场发出的消息，李敖的主治医师、台北荣总神经医学中心主任王署君表示，因为考虑到李敖的年纪，院方没有做太多侵入性治疗。
王署君表示，“在2年多的治疗过程中，李先生一直保持正向思考，在痛苦的时候还是很正面，还是很会和我们开玩笑”，也让治疗团队对他很不舍。
李敖儿子李戡在记者会上表示，“这段时间心情很沉重，希望保有爸爸一贯的作风，不举行任何活动，（后事）一切从简”，过段时间再和大家分享2年来的心理历程。
不过，李戡也强调，李敖到最后都还是非常豁达，“虽然身体状况比较不好，但还是可以清楚沟通，也从来没有干涉医生任何治疗方法”，最后也是安详离开。
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