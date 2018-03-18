原标题：洪小勇出任中国驻新加坡大使，曾任驻越南大使

洪小勇大使 新华社 资料图

新任中国驻新加坡大使到任。

据外交部网站消息，3月15日晚，中华人民共和国新任驻新加坡共和国特命全权大使洪小勇抵达新加坡。新加坡外交部礼宾司官员等前往机场迎接。

洪小勇大使在机场发表感言。他表示，时隔十年，我回到曾经工作过的新加坡，出任驻新加坡大使。十年犹如一瞬，熟悉的名字、亲切的面孔、繁华的街景今天又重新回到眼前。

洪小勇表示，作为外交官，能够两次到同一个国家工作是幸运的，而在这样一个重要时期出任中国驻新加坡大使，更使我感到光荣与责任。

公开资料显示，此番履新中国驻新加坡大使的洪小勇此前担任中国驻越南大使。

洪小勇出生于1961年3月，1984年进入外交部工作，先后在驻日本大使馆、外交部亚洲司、常驻联合国代表团、驻新加坡共和国大使馆、外交部办公厅、外交部驻香港特别行政区特派员公署任职，2014年出任中国驻越南大使。

原任中国驻新加坡大使的陈晓东已于去年8月出任外交部部长助理。

责任编辑：霍宇昂