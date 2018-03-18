台男子在韩国被捕 因涉嫌在加拿大枪杀大陆留学生

图为韩国街头。（台媒资料图）

海外网3月18日电 据台媒报道，台外事部门18日称，一名41岁台湾男子16日赴韩国旅游，入境后被韩国警方逮捕。经台“驻韩代表处”查证，发现该男子因涉嫌在加拿大杀害一名中国大陆留学生而被国际刑警组织通缉，所以被逮捕。

综合台媒报道，台外事部门称，台“驻韩代表处”17日接获韩国当地旅行社通报后，第一时间联系韩国警察厅及韩国法务部出入境管理事务所确认。该男子姓翁，是韩国拒绝入境的对象，他曾于2006年在加拿大开枪杀害一名中国大陆留学生，加拿大方面向国际刑警组织提出通缉要求，因此被记录在案。

报道称，目前翁姓男子被留置在韩国移民单位，韩方将于19日（星期一）决定遣返与否。台外事部门称，在接获台内政部门“移民署”通知后，请台“驻温哥华办事处”与加拿大方面接洽，了解本案相关情形及后续联系协调事宜，并会同台内政部门“警政署”、“移民署”与“法务部”积极协处本案。

据台媒报道，翁姓男子涉嫌杀人事件发生在2006年1月21日，当时仍为留学生的翁姓男子对2名中国大陆留学生开枪，造成1死1伤，涉嫌谋杀，案情疑与帮派买卖纠纷有关。加拿大皇家骑警对该男子发布通缉令，并向国际刑警组织提出通缉要求。加拿大皇家骑警认为，该男子已潜逃回台湾，但因加拿大与台当局之间没有引渡条约，因此难以处理，另一名共犯台籍汤姓嫌犯已在加拿大被逮捕。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张建利