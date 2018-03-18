原标题：辽宁红沿河核电二期工程进入核岛主设备安装高峰

红沿河核电5号机组首台核岛主设备——反应堆压力容器运抵红沿河核电现场。 钟欣 摄

中新网大连3月18日电 （记者 杨毅）辽宁红沿河核电站5号机组首台核岛主设备——反应堆压力容器18日运抵红沿河核电现场，标志着红沿河核电二期工程由此进入核岛主设备安装高峰。

红沿河核电站位于辽宁省大连瓦房店市，是中国东北地区最大的能源建设项目，也是东北首座核电站。目前，红沿河一期工程四台机组已全面建成投产；二期工程首台机组5号机组于2015年3月29日开工建设。随着5号机反应堆压力容器运抵核电站，该机组将进入核岛主设备安装高峰。

标志着红沿河核电二期工程由此进入核岛主设备安装高峰。 钟欣 摄

据介绍，反应堆压力容器是核电站最关键设备之一，5号机组反应堆压力容器由上海电气核电设备有限公司生产，位于核岛厂房中心，高约13米，直径约4米，重逾300吨。其内部容纳反应堆堆芯、堆内构件、控制棒等部件，是维持并控制核裂变反应的容器装置。

当日上午，5号机组反应堆压力容器运抵现场后，工程人员将其直接运至5号核岛龙门架下，为后续安装作业作准备。

该机组运行后，反应堆压力容器将在155个大气压、超过300度高温高压状态下工作，其制造具有质量要求高、技术难度大、工艺复杂等特点。

据悉，今年年底，6号机组也将进入核岛主设备安装阶段。红沿河核电二期工程计划于2021年建成投产发电。（完）

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