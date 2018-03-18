上海民办学校学费记录刷新：一小学每学期8万元

上海民办小学学费创新高。

3月18日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询上海市各区教育网的民办学校招生信息，梳理发现，目前部分民办学校学费尚未公布，已公布的民办学校里学费基本上跟往年持平，亦有部分民办学校学费上涨。此前沪上民办小学学费第一高的上海民办包玉刚实验学校小学部今年学费为78000元/学期，这个纪录目前被上海康德双语实验学校小学刷新。

上海市黄浦区教育网站公布的2018年上海康德双语实验学校小学招生简章显示：经黄浦区发展和改革委员会批准（黄发改物价[2018]1号），2018学年我校小学学费收取标准为每人每学期80000元。

根据上海康德双语实验学校简介，该校是由黄浦区区委、区政府全方位鼎力支持创办的、在黄浦区教育局具体指导下于2017年正式创建的、区域内首家十二年一贯制的民办双语学校。2018年招收首届小学一年级学生。

黄浦区上海康德双语实验学校招生简章。黄浦区教育信息网截图

除了新招生的民办小学，记者梳理发现，部分民办学校学费上涨。

其中，嘉定区有半数民办学校涨价。涨幅最大的是嘉定区的华师大附属双语小学，学费由34000元/学期上涨至46000元/学期，涨了12000元/学期。华师大附属双语中学的学费由40000万/学期上涨至50000元/学期，涨幅为10000元/学期。除此以外，嘉定区的民办华二初级中学也由原12000元/学期上涨至17800元/学期，涨价5800元/学期。

嘉定区上海华东师范大学附属双语学校招生简章。华东师范大学附属双语学校网站截图

此外，崇明区的新纪元双语学校涨幅较高，小学从23000元/学期涨价至31000元/学期，中学从28000元/学期涨价至36000元/学期，涨价均为8000元/学期。松江区的上外附属外国语中学也由11000元/学期涨价至17000元/学期，涨价6000元/学期。静安区的民办小学、初中几乎集体涨价，涨幅均在2000元/学期左右。徐汇区的民办学校因尚未公布招生详情，学费变化尚不明了。

不过，大部分的民办学校学费与往年持平，就目前来看，没有学费降价的民办学校。

此外，根据上海市各区教育局公布的各学校的官方开放日时间，有家长发现同区的民办学校开放日有“撞车”现象，如虹口区的民办迅行、新华初的开放日是同在4月21日，徐汇区民办南模、民办位育的开放日是同在4月14日，普陀区的玉华中学、培佳双语的开放日是同在4月21日等。

2018年2月，上海市公布了《2018年本市义务教育阶段学校招生入学实施意见》，明确了公民办小学实施同步招生，“如家长不选择报名公办小学，又未被民办小学面谈后录取的，根据第一批公办小学验证和已分配入学的实际情况，以本市户籍人户一致优先、同类排序靠后为原则，按照当年度区、校招生政策和细则安排入学”。

3月18日起，上海市义务教育入学报名系统（www.shrxbm.cn）向社会开放，为全市适龄儿童、少年的家长以及各区招生工作提供便利服务。通过“入学报名系统”，家长可了解市教委公布的招生政策和政策问答、各区教育局公布的义务教育阶段学校招生入学实施办法、划片招生方案等，进行网上报名，查询子女入学相关信息等。

责任编辑：张建利