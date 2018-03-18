台湾作家李敖病逝 生前最后微博推介个人自传

原标题：李敖生前最后微博推介个人自传

李敖资料图。 中新社记者 杜洋 摄

中新社北京3月18日电 （记者 应妮）台湾著名作家李敖18日在台北逝世，享年83岁。他在大陆出版的最后一本书是简体版《李敖自传》。

李敖于2月1日发布了生前最后一条微博，内容正是与此书有关：“2018《李敖自传》简体版将在一月中旬起由人民文学出版社在全国热烈发行！”

据该书的责任编辑付如初回忆，整个出版自传的过程中，同李敖的家人、助理和版代进行了密切沟通。“签合同时李敖先生尚能说话写字，还给我签了一本书，上面写着：‘如初一见，一见如初。’拿到的时候我异常欣喜，也深感李敖作为男士、作为作者的风雅有趣。”

作为李敖的编辑，她坦言自己非敌非友，置身事外，体会了他特立独行的风骨和风范。同时，付如初也直言，他擅长自吹自擂，但又何其清醒。今天在悼念一代知识分子李敖时，该如何给他一个公允的评价和认知，或许还有待时日。

这本李敖在80岁时写的自传，台湾版书名为《李敖风流自传》，此为首次在大陆出版。全书40多万字，41幅照片插图。书中，李敖用幽默诙谐的笔调，记取了自己一生中的点滴片段，从中既能了解李敖八十年人生岁月的主要经历，也能体会他在特立独行、嬉笑怒骂、桀骜不驯和爱憎分明之外，还有勤奋、仗义、深情和勇敢的一面。

李敖在北京生活了12年，1949年举家赴台，斯时他14岁。在他一生的著作中，代表作之一《北京法源寺》是与北京关系最密切的作品，但他此前并未真正到过法源寺，直到2005年李敖70岁到北京参访才一偿夙愿。2015年该作由大陆著名导演田沁鑫改编为同名话剧，搬上舞台后大获成功。

对李敖逝世，田沁鑫向记者表示“很伤心，但是有心理准备。”她回忆与李敖2012年相识，2013到2014年有六次往返台北跟他交流《北京法源寺》这部戏，2017年底《北京法源寺》演到台北，但是先生已昏迷了。“我们能缘聚法源寺，让先生的一个文本能以戏剧的形式立体呈现出来。也希望能继续演下去，让更多人知道李敖先生的这种精神。”（完）

点击进入专题

责任编辑：张建利