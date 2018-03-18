国际民调机构：中国国际形象和影响力持续提升

原标题：国际民调机构数据显示：中国国际形象和影响力持续提升

近段时间以来，美国盖洛普公司、大西洋理事会、英国广播公司、俄罗斯社会舆论基金会、拉美晴雨表等多家知名民调机构、智库和媒体就各国国际形象等发表报告，其中大量数据显示，中国在全球领导力和影响力、经济发展潜力、政府和媒体公信力等方面的“得分”持续上涨，国际形象更加积极、正面。

美国、俄罗斯等大国民众对华好感度创历史新高。盖洛普公司最新调查结果显示，近几年，美民众对华持正面看法人数持续上升，2016年至2018年分别为44%、50%和53%。今年也是近30年来美民众对华好感度首次过半，较2016年上升近10个百分点，从一个侧面表明美民众对中国的忧惧有所下降。俄罗斯社会舆论基金会研究显示，62%的俄罗斯人认为中国是俄罗斯“最亲近和友好”的国家，高于俄传统“头号伙伴”白俄罗斯（60%）。俄专家认为，这是俄中元首引领两国关系和各领域合作持续高水平发展的结果，也表明俄社会对两国在国际舞台上共同利益的认识更趋深化。

全球民众对中国领导力的认可度超越美俄。盖洛普公司报告称，在全球134个国家和地区就中、美、德、俄四国全球领导力的调查显示，全球民众对中国领导力的认可度达到31%，超过美国的30%和俄罗斯的26%，仅次于德国的41%。同时，全球民众对美全球领导力的信心已下滑至2007年以来新低，其中65国民众信心下滑10个百分点以上，且在美传统影响力最强的欧洲、北美和拉美地区下滑最为明显。加拿大不列颠哥伦比亚大学2017年10月民调显示，多数加拿大民众认为未来10年中国将拥有更强大的经济实力，比美国“更加稳定和可预测”，能够在世界和平和环保事业上作出更大贡献。

中国在非洲、拉美等发展中国家的影响力持续上升。美国智库大西洋理事会2018年2月报告认为，中国凭借其成功的对非政策和从不在合作中夹带政治意图的务实做法，已成为在非洲最具影响力的大国。从1963年至今，中国在非影响力从不到1%猛增至13%，而同期美、英、法三国则分别从13%、13%、37%降至10%、3%和8%。2017年7月英国广播公司全球民调则显示，尼日利亚、肯尼亚等非洲国家对中国印象最积极，其中尼日利亚民众对华好感度高达83%。民调机构拉美晴雨表2017年底的报告称，2017年拉美民众对中国的好感度达到60%，较2016年上升3个百分点，直追美国和欧盟的67%和64%。

中国投资受到世界普遍欢迎。盖洛普公司2017年8月对全球67个国家的民调显示，21%的受访者欢迎中国对本国投资，远超英、法、俄（分别为10%、8%、9%），仅次于美国的29%。其中非洲和中国周边国家更愿意选择中国为潜在投资者，如刚果（布）（60%）、尼日利亚（48%）、科特迪瓦（43%）、加纳（37%），以及巴基斯坦（77%）、孟加拉国（45%）、俄罗斯（45%）和泰国（42%）等。

中国政府和媒体在本国人民中具有很强公信力。美国爱德曼国际公关公司2018年度调查报告显示，在全球28个国家和地区中，中国民众最信任的是政府，信任度高达84%，在高学历和中高收入群体中更高达89%。而美国民众最信任的是非政府组织（49%），对政府的信任度仅为33%，较上年度下滑了14个百分点。这也是该调查18年来首次出现在美并未发生重大经济危机或灾难、而民众对政府信任度骤跌的情况。调查数据还显示，中国民众对媒体平均信任度较上年度上升27个百分点，而美民众则大幅下降37个百分点，中国上升和美国下降幅度均为受调查国家（地区）中最高。

近年来，中国综合国力大幅提升，中国特色大国外交全面推进，“一带一路”倡议渐入人心，中国方案、中国智慧不断涌现，中国正能量持续释放，国际领导力、影响力、感召力、塑造力快速提升。而美国与西方却乱象重重，经济增长乏力，保护主义和民粹主义泛起，政治极化严重，假新闻泛滥。中国之“治”同西方之“乱”形成鲜明对比。国际多家知名民调机构的调查数据，就是全球民众对更加开放、自信、发展前景光明的中国投下的“信任票”。

1月1日，北京天安门广场举行隆重的升国旗仪式。 （新华社）

责任编辑：张冬