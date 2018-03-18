原标题：平昌冬残奥会落幕 北京文艺表演震撼全场

中新社平昌3月18日电 （记者 张希敏）当地时间18日晚，平昌冬残奥会闭幕式在韩国平昌奥林匹克体育场举行。随着主火炬塔中熊熊燃烧的圣火缓缓熄灭，历时10个比赛日的激烈争夺，2018平昌冬残奥会就此落下帷幕。

平昌冬残奥会共设6个大项、80个小项，来自49个国家和地区的570余名选手参赛，规模超越索契冬奥会。

国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯在致辞中表示，期待4年后相约北京。

在护旗手入场环节，中国代表团闭幕式旗手由轮椅冰壶运动员王海涛担任。

本届冬残奥会上，中国体育代表团派出26名运动员，参加5个大项比赛。其中，中国轮椅冰壶队奋力拼搏，夺得轮椅冰壶这枚宝贵的金牌，创造了历史。

闭幕式上北京市长陈吉宁从安德鲁·帕森斯手中接过残奥会会旗，冬残奥会正式拉开2022冬残奥会的“北京时间”。

在万众瞩目的冬残奥会“北京八分钟”文艺表演中，一名坐轮椅的女孩在歌曲《我要飞》中领舞出场，其余16名听障女演员通过舞蹈把残障人士自强不息、追逐梦想的面貌展现给世界。

北京文艺表演中的歌曲《我要飞》由张海迪作词此前排演过程中，张海迪多次和导演团队从节目创意、服装设计、舞蹈编排和音乐制作等方面进行沟通策划，并两次到现场指导排练。

北京文艺表演仍由中国导演张艺谋执导，17名演员全部为听障残疾人，最大的25岁，最小的只有16岁。她们的表演震撼现场，赢得了观众的热烈掌声。

宣传片中，北京2022年冬残奥会徽“飞跃”利用中国书法艺术展现了汉字“飞”的动感和力度，并将其巧妙的幻化成一个向前滑行、冲向胜利的运动员。

随着平昌冬残奥会圣火的缓缓熄灭，届时2022年北京冬残奥会的圣火将在北京再度点燃。（完）

责任编辑：张冬