港媒：《红海行动》折射强国梦 或吸引西方影迷

参考消息网3月19日报道 香港《南华早报》网站3月9日发表了题为《中国最新军事题材大片《红海行动》能否引起西方的共鸣？》的报道。

报道表示，在一个虚构的饱受战争蹂躏的阿拉伯国家，一支中国海军特种部队8人小分队从恐怖分子手中解救人质，将平民从不断升级的暴力冲突中撤出，并挫败了用核废料制造脏弹的阴谋。

这是最新的中国大片《红海行动》所讲述的故事，该片在一定程度上受到近3年前中国海军也门撤侨行动的启发。

报道称，该片在2月16日上映后，票房收入达到4.95亿美元，目前暂列中国内地电影票房总排行第4位。

除了在中国的票房取得佳绩，《红海行动》在海外的表现也不错，分析人士称，它直截了当地描写了战争的野蛮和残酷。

报道称，包括手臂和手指被炸的特写镜头在内，好几个场面都生动地描述了战争的残酷。

美国娱乐杂志《综艺》的首席亚洲影评人李诗才在一篇评论中写道：“《红海行动》是给人以反战印象的战争片。”

一名中国观众在网站上发表评论也表示：“在电影院中上映有着如此写实战争场景的影片本身就是希望和平的最好表达。”（编译/许燕红）

资料图片：电影《红海行动》拍摄坦克战的花絮照片。（图片来源于网络）

责任编辑：张冬