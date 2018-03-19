北京将在这七个方面加大对雄安新区建设支持

原标题：北京将在七方面加大对雄安新区建设支持
来源：容城县委员会宣传部
全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥表示，将支持雄安新区建设纳入北京新版城市总体规划，坚持雄安新区需要什么就坚决支持什么。目前，已经有23名局处级干部在雄安新区挂职任职。下一步北京将在七方面加大对雄安新区的建设支持，助力雄安新区在高质量发展方面成为全国的样板。
谈绪祥介绍，下一步北京将在七方面加大对雄安新区的建设支持。
一是继续配合河北省做好雄安新区规划修改完善和城市设计工作。
二是加快推进以“交钥匙”方式支持雄安新区新建三所学校和一所医院前期工作。这些项目分别由北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等在北京办学办医质量高的学校、医院承办。目前，北京正在研究制定“交钥匙”项目实施办法，抓紧与雄安方面进行对接，力争早日开工建设。
三是合作共建雄安新区中关村科技园，加快推进雄安新区中关村科技产业基地和新型产业孵化器建设，引导北京创新创业企业在基地发展，请国家有关部委支持，将中关村先行先试政策向雄安新区延伸覆盖。
四是加快推进京港台高铁京雄段、京雄城际铁路建设，推动北京至雄安新区高速公路规划建设，尽早实现北京与雄安新区交通路网的直联直通。
五是推进京津保生态过渡带森林和湿地群建设，支持白洋淀水资源保护和水环境改善。
六是支持北京市属国企在市政基础设施、城市运行保障等领域，为雄安新区开发建设、城市管理提供服务。
七是加强京雄两地干部人才交流。北京市已经选派了23名局处级干部到雄安新区挂职任职。下一步，将依托京冀“双百”互派干部挂职机制，进一步加强与雄安新区的干部人才交流。
为雄安新区加油点zan！
主办：中共河北雄安新区工作委员会
河北雄安新区管理委员会
运营：河北日报报业集团
监制：李长斗
来源：新华社
编辑：贾东亮、卢国玲
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