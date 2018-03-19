我国在建最长重载铁路开始全线铺轨 预计明年开通

原标题：我国在建最长重载铁路开始全线铺轨

本报讯（中国青年报·中青在线记者 惠滢）3月17日，世界上一次性建成的最长重载铁路——蒙华铁路开始全线铺轨。

蒙华铁路是纳入国家“十二五”发展规划、“十三五”《发展规划纲要》和《中长期铁路网规划》的重大项目。蒙华铁路被列为首批基础设施等领域鼓励社会投资的80个示范项目之首。蒙华铁路北起内蒙古鄂尔多斯境内浩勒报吉南站，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省区，终至京九铁路吉安站，线路全长1814.5公里，设计为国铁Ⅰ级铁路，全线设车站80座，规划输送能力超过两亿吨/年。

蒙华铁路2015年全面开工，建成后将成为“北煤南运”新的国家战略运输通道。该铁路轨道的首铺由中铁一局新运公司蒙华铁路铺架项目部完成，该项目部还将完成正线铺轨735公里、站线铺轨102公里、桥梁架设1475孔、道岔铺设246组等施工任务。

蒙华铁路线路两跨长江一跨黄河，穿越秦岭、中条山等众多山脉，地质条件复杂。全线10公里以上特长隧道10座。该项目验收工程质量全部合格，建设期无工程死亡事故，计划于2019年12月1日开通运营。

来源：中国青年报 （ 2018年03月19日 04 版）

责任编辑：张冬