李嘉诚光环之下的长和系“太子”：54岁站上前台

原标题：54岁站上前台：长于李嘉诚光环之下的长和系“太子”李泽钜

李泽钜，现任长和系的副主席，不久之后将继任长和系新一任的“掌门人”。

不过，比起在长和系下多家公司拥有的这些头衔，李泽钜更出名的称呼还是“超人李嘉诚的长子”。

“超人李嘉诚的长子”李泽钜。本文图片均来自视觉中国

尽管，早在1994年，李泽钜便已成为了长实副主席的位置，被公开宣布将成为长和系接班人也是早在2012年的事情；尽管业界早有传言，近年来长和系不断投资欧洲、尤其大举投资英国的策略很多都是出自李泽钜的手笔。然而，在父亲李嘉诚巨大的光环之下，李泽钜给公众的印象却是模糊的，这位长和系的新主席竟显得格外低调而神秘。

2018年3月16日，步入90岁高龄的超人李嘉诚正式宣布即将在今年5月退休，这也意味着已经54岁的李泽钜终于可以走上长和系舞台的最中央。

54岁，早已到了“知天命”的年龄，但对于李泽钜来说，属于他的时代似乎才刚刚开始。

不满十岁便要接受商业熏陶

早些年时，李嘉诚曾多次声称自己并不主张古老的家族性统治，他认为公司首脑应当由股东选举产生，而不一定是父业子承，他甚至说过：如果我儿子不行，我不会考虑让他们接班。

但事实上，超人对于儿子们的培养却也可谓煞费苦心，从外界流传出的李嘉诚对于李泽钜、李泽楷两兄弟的教育方式来看，超人显然不甘于让自己的儿子“不行”，也正是因此，李泽钜最终接棒父亲的商业帝国，父业子承的结局丝毫不令人意外。

不同于李嘉诚父亲早亡、童年贫苦的经历，当李泽钜在1964年出生时，他的父亲已经成为了香港“塑胶花大王”，并开始布局房地产业。李泽钜一出生就是名副其实的“富二代”。

不过，优越的生活条件并没有让李泽钜沾染上“富二代”们好逸恶劳的通病。多年之后，在长实培养李泽钜的“太傅”，长实集团曾经的二把手、董事局副主席麦理思曾评价李泽钜为：谦虚好学的好孩子，一点都不像世界级富豪的公子。

李泽钜在香港名校圣保罗英文书院读完小学，中三时，李嘉诚便安排他前往加拿大读中学。根据多年之后媒体披露的信息，李嘉诚并不愿意给儿子过多的金钱，他给李泽钜的钱只能满足其日常消费，而绝不可能挥霍享受。

除了从小培养儿子独立之外，李嘉诚还刻意安排年幼的李泽钜、李泽楷兄弟接受“商业熏陶”。李嘉诚特意在长实的会议室安排了“专席”，让他的两个儿子出席董事会议，当时李泽钜和李泽楷都还不满10岁，但却已开始接受这种实战式的商业训练。

按照父亲的规划成长

在李嘉诚的严苛要求和精心栽培之下，李泽钜很快成长为一个青年才俊，而他的成长也似乎完全在超人的规划范围内。

有趣的是，李泽钜似也欣然接受着父亲的安排和规划，他全然没有弟弟李泽楷所表现出的张扬和叛逆，而是扎扎实实、不偏不倚地沿着一个家族继承人的方向成长着。

李泽钜中学毕业后，考入了美国名校斯坦福大学，攻读土木工程专业，不知这是否是他本人的兴趣爱好，但可以肯定的是，这绝对是父亲李嘉诚的意愿。此时的长实已经是香港著名的地产企业，房地产业也已成为了李嘉诚财富构成的核心，显然，要求李泽钜攻读土木工程专业便是为他今后介入房地产行业而铺路。

到了上世纪80年代，李泽钜获得了结构工程博士学位回到香港之后，曾有长实的董事提议让大公子直接进入董事局，但却被李嘉诚断然否决，或许在李嘉诚看来，如果真的要培养儿子接班，必然需要他从底层开始历练，并扎实地在商业的战场上取得“战功”。

2010年8月5日，李嘉诚出席长江实业（集团）有限公司在香港举行的2010年度中期业绩发布会。

跟随父亲参与对加拿大赫斯基的收购

于是，1985年，21岁的李泽钜正式加入长江集团，成为了一名普通员工。也几乎在同时，年轻的李泽钜开始协助父亲将家族事业向海外扩张，在加拿大的“战役”成为了他建功立业的好机会。

早在1977年，李嘉诚就开始在加拿大投资，购置物业。到了1986年，李嘉诚投资32亿港元，收购加拿大赫斯基石油公司52%的股权。不过，这次收购并不是没有争议，按照加拿大的商务法例，外国人不能收购“经营健全”的能源企业。而赫斯基石油公司在加拿大西部拥有着大量油田和天然气的开发权，彼时也并未出现债务危机，正是属于“经营健全”的能源企业。

而由于华裔的大举扩张，也一度引起了加拿大本地居民的强烈不满，当地出现的排华情绪给政府也带来了不小的压力。

正是因此，李嘉诚要收购赫斯基难免受到加拿大舆论的非议。

不过，名不虚传的超人早有布局，他在1983年便让李泽钜兄弟加入了加拿大国籍，这一决策很大程度便是为以后海外扩张扫除障碍。

在这场交易中，李嘉诚对于李泽钜的栽培提携之意也表露无疑，当他与加拿大官员们频频会见之际，都带着自己的长子李泽钜，此举不仅给李泽钜提供了实战历练的机会，还为他此后在加拿大继续建立“战功”积累了人脉。

主导万博豪园，在海外获得“战功”

此后的数年，李泽钜有大半时间都在加拿大坐镇。而在收购赫斯基之后，李氏家族在加拿大的另一个项目便是参与世博会旧址发展项目，这个项目也是真正由李泽钜看好并主导的。

1986年，加拿大温哥华举办了世博会，在世博会闭幕之后，作为当地省政府公产的世博会旧址地皮凭借着优越的地理位置和世博会带来的良好开发基础而成为了颇受看好的优质地皮。

李泽钜一眼看出了世博旧址所存在的商机，但以当时长实的实力，要拿下这一优质物业项目并非易事。

首先，这块地皮大小相当于香港整个湾仔区和铜锣湾叠加，投资金额也高达170亿港元，以当时长实的规模和能力很难独立承担。

对于李泽钜的投资眼光，李嘉诚给予了充分的信赖，他拉来了同为香港地产业大亨的李兆基、郑裕彤加盟，并与加拿大商业银行旗下的太平协和公司共同开发，李嘉诚拥有太平协和公司10%的股权。李嘉诚还把合作开发事宜交由年轻的李泽钜负责具体操作。1988年，以李氏家族牵头的财团终于获得了世博会旧址项目的开发权。

2016年3月17日，香港，香港首富李嘉诚旗下的长江实业地产有限公司（01113.HK）发布2015年全年业绩。

虽然，资金的问题通过共同开发的方式得到了解决，但世博会旧址项目还面临着另一大难题，那就是当地居民对于华资在加拿大大幅收购的不满情绪。当世博会旧址以太平协和的名义签约之后，当地传媒大肆批评，质疑当地政府将世博会物业交由港商开发，而最终这些物业又都会卖给香港人。

迫于舆论压力，时任卑诗省省督林思齐要求太平协和保证：在该地块优惠的区域兴建的物业，必须先向加拿大当地人发售，而不可以先在海外发售。

作为太平协和的董事和项目主要负责人，不过二十多岁的李泽钜不得不亲自与当地政府展开谈判，并与加拿大媒体主动沟通，强调他早已加入加拿大国籍的事实试图争取民心。

在李泽钜的努力之下，林思齐最终同意出面说服省议会，许可世博会旧址物业在香港和温哥华两地同时发售。这一项目后来被命名为“万博豪园”，不但成为了加拿大有史以来最庞大的建设计划，更是成为了李嘉诚商业帝国海外扩张战略中重要的战役。

两年之后，香港信报如是报道了李泽钜在万博豪园项目中所发挥的作用：

“对李泽钜来说，加拿大温哥华的房屋计划——万博豪园，就是他事业上的试金石。因为这个被誉为加拿大有史以来最庞大的建设计划，是由他一手策划的。由看中地盘，以至买地、发展、宣传，他都参与其中，全身投入……但初挑大梁，无论如何，都会有一种无形的心理压力的。

“由投地到施工，这一段期间，他遇到的争议、面对的意外和困难不计其数。如果换了一个性格懦弱、信心不足的人，早已知难而退了。但他并未如此，仍然一丝不苟地去做，笑骂由人，愈战愈勇，终于卒底于成……

“为了这个庞大计划地早日完成，李泽钜过去两年在港加两地穿梭往来，不辞舟车劳顿之苦。1989年全年，他来往港加两地26次之多，坐飞机如普通人坐巴士一样。”

在加拿大项目中取得成绩之后，李泽钜稳健的处事能力和勤奋的办事态度，显然得到了父亲的赏识和长实一班老臣子们的认可，1989年，经董事的一致要求，年仅25岁的李泽钜顺利成为了长实的执行董事。从此进入了李嘉诚商业帝国的核心圈。

李泽钜与父亲李嘉诚窃窃私语。

弟弟李泽楷“单飞”，长和系“太子”之位无悬念

不同于其他一些豪门家族在财产继承问题上往往会闹出些狗血的宫斗剧情，关于“谁是李嘉诚接班人”的问题早已没有悬念。

仅从李嘉诚对于两个儿子的培养来看，虽然他同样倾注了大量心血注重培养李泽钜、李泽楷二兄弟在上商业方面的敏锐性，但即便如此，李嘉诚对待二人的教育方式依然有着细微的不同。

李泽楷的成长经历看起来比哥哥“自由”得多，在上大学时，他无需遵循父亲的安排，而是可以按照自己的兴趣选择了电脑工程专业。当李泽楷大学毕业时，他也并没有像李泽钜那样直接进入父亲的公司打理家族生意，而是进了一家投资银行。

到了1990年，毕业后自由自在了4年的李泽楷在父亲的要求下回到香港，进入和记黄埔，但1993年，他便成立了自己的公司“盈科拓展”，并很快走上了“单飞”的道路。

即便在生活方面，李泽钜与李泽楷也有着极大的区别。早在1990年李嘉诚的妻子庄月明去世之后，李家大宅便随即转至李家长子李泽钜名下，时至今日，李泽钜都与父亲李嘉诚生活在统一屋檐下。而作为李家次子的李泽楷则在母亲去世后不久便搬出了大宅，独自闯天下。

随着李泽楷的“单飞”，由李泽钜接下李嘉诚产业的格局显得更为明朗。

1992年4月，李嘉诚忽然辞去了汇丰银行非执行副主席职务，并顺水推舟，让长子李泽钜进入了汇丰董事局；1993年2月，长实集团董事局宣布李泽钜升任长实副董事经理，媒体据此评论称：“超人安排大公子接班，昭然若揭”。

不过，李嘉诚正式宣布李泽楷做接班人则是2012年的事了。当年李嘉诚向媒体披露了他的财产分配问题，透露称：长和系旗下多家公司的股份将全部由大儿子李泽钜继承，这无疑意味着李泽钜已经被认定为李嘉诚的继承人。

同年7月，伴随着长和系旗下公司的股权交接，李泽钜也开始在正式从父亲手中掌舵整个财富“王国”。

而此后的数年间，李嘉诚屡屡在公开场合强调李泽钜接班人的地位，并多次表示自己对李泽钜的“信心”和对其能力的肯定，他似乎一直在为李泽钜接班做着铺垫，希望能够给市场明确的信号和足够的时间做准备。

2018年3月16日，李嘉诚在长和系业绩发布会上正式宣布即将在5月退休并由李泽钜接班，而与此同时，李嘉诚也明确回应：次子李泽楷未来不会加入长和。

这意味着李嘉诚创立的商业王国最终将完全属于长子李泽钜。

低调内敛的李泽钜充满神秘感

然而，即便业内外早已知悉李泽钜在长和系“太子”的地位，但李泽钜长期以来低调内敛的风格，却让这位即将继承李嘉诚财富王国的“太子爷”充满了神秘感。

这种低调一定程度来自于李泽钜的性格。相比弟弟的张扬高调，李泽钜显得更为循规蹈矩，无论在事业上还是在家庭方面，李泽钜都几乎没有任何出格的事迹足以成为街头巷尾人们的谈资。

2018年3月16日，香港，长江和记实业有限公司主席李嘉诚正式宣布退休。图为李嘉诚长子李泽钜。

人们也试图从这位超级富豪的大公子身上挖出那么一点儿花边新闻，于是当媒体发现李泽钜在劳斯莱斯房车里装了最新版镭射影碟机时，这一话题立即引发了热议。可是很快，李嘉诚本人亲自出面把事情解释了一番，李嘉诚说是自己要求李泽钜装镭射影碟机的，原因是劳斯莱斯是用于接客的，装最新镭射影碟机可以方便客人消遣。这让原本渲染着“富二代”奢靡生活的花边新闻瞬间变得索然无味起来。

坊间盛传的另一件有关李泽钜的大事件便是1996年他被张子强绑架一案，最后，李嘉诚花了10.38亿港元才把李泽钜从绑匪手中赎了回来。

有一种传言称，李泽钜内敛、低调的性格一定程度是受到绑架案的影响，这种说法虽然很难得到印证，但不可否认的是，李泽钜在对自己家人尤其是子女的保护上显得格外谨慎，李泽钜生了三女一男，但除了大女儿公布名字为燕宁外，其余孩子名字一直保密。

除了性格原因和绑架阴影之外，李泽钜似乎也总是有意保持着这种低调、谨慎的处事风格。他曾明确表示，自己最忌讳“接班”一词，称“父亲正年富力强，精力智力旺盛，他不会这么快退休。现在谈接班问题，为时过早。”

而每一年，李泽钜与李嘉诚一起出席长和系的业绩发布会时，他也无一例外地展现出事事以父亲为主的态度，往往只在李嘉诚示意后，才会简短地陈述一些自己的观点。

李泽钜低调的处事风格削弱了他在公众面前的存在感，但父亲李嘉诚却仿佛对此很满意。随着超人步入高龄，他愈加乐意在开场和力挺和称赞自己的长子。

与自己独闯天下干出一番事业被誉为“小超人”的弟弟李泽楷不同，作为哥哥的李泽钜始终处于父亲的光环之下。尽管业内也有说法称长和系内不少投资的策划者其实都是行事低调的李泽钜，但或许因为父亲的光芒太过耀眼，即便到了“知天命”的年龄，外界对于由李公子执掌整个长和系依然会存在质疑。

但无论如何，今年5月，超人李嘉诚真的要退休了，李泽钜也终于可以名正言顺地站到长和系商业舞台的最中央，让公众看到他在“李嘉诚儿子”这一身份之外，更为真实和独立的一面。

责任编辑：霍宇昂