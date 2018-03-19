原环保部部长李干杰当选生态环境部首任部长(图)

原标题：原环境保护部部长李干杰当选生态环境部首任部长

3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，决定李干杰为生态环境部部长。

李干杰。 新华社 图

今年国务院机构改革方案提出，组建生态环境部，不再保留环境保护部。生态环境部的主要职责是，制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督查等。

李干杰为原环境保护部部长。2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决，决定任命李干杰为环境保护部部长。经过此次认命后，李干杰接班陈吉宁，成为国务院现有组成部门和直属机构中为数不多的“60后”党政一把手之一。

李干杰简历

李干杰，男，汉族，1964年11月出生，湖南望城人，1984年加入中国共产党，研究生学历，工学硕士，高级工程师。

1981年9月在清华大学核反应堆工程专业学习。

1986年7月在清华大学攻读核反应堆工程与安全专业硕士研究生。

1989年7月研究生毕业后在国家核安全局北京核安全中心参加工作，历任国家环境保护总局核安全与辐射环境管理司副司长，国家环境保护总局核安全中心主任、党委副书记（正局级），国家环境保护总局核安全司司长等职务。

2006年12月任国家环境保护总局副局长、党组成员、国家核安全局局长。

2008年3月任环境保护部副部长、党组成员、国家核安全局局长。

2016年10月任河北省委副书记，省委党校校长。

2017年5月任环境保护部党组书记。

2017年6月任环境保护部部长。

（简历来源：环境保护部网站）

点击进入专题

责任编辑：张玉