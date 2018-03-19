黑龙江省长陆昊当选首任自然资源部部长(图/简历)

原标题：黑龙江省长陆昊当选首任自然资源部部长

陆昊 东方IC 资料

3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，任命陆昊为自然资源部部长。

自然资源部是将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合而组建的国务院组成部门。其主要职责是，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

陆昊同志简历：

男，汉族，1967年6月生，籍贯上海，1989年8月参加工作，1985年5月加入中国共产党，北京大学国民经济计划与管理专业在职研究生学历，经济学硕士，高级经济师。

1985.09--1989.08 北京大学经济管理系国民经济管理学专业学习，北京大学学生会主席、系学生党支部书记

1989.08--1994.02 北京制呢厂职工、厂属金时代呢绒时装厂副厂长、厂长助理

1994.02--1995.11 北京制呢厂副厂长（1991.09--1994.07北京大学经济管理系国民经济计划与管理专业在职研究生学习，获经济学硕士学位）

1995.11--1998.12 北京制呢厂厂长、党委副书记

1998.12--1999.08 北京纺织控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理

1999.08--1999.11 中关村科技园区管委会副主任、党组副书记

1999.11--2001.06 中关村科技园区管委会主任、党组书记，海淀区委副书记（2001.04）

2001.06--2003.01 中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任，海淀区委副书记（其间：2001.09--2002.01中央党校进修部进修二班学习）

2003.01--2003.02 北京市副市长，中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任

2003.02--2003.09 北京市副市长，市委工业工委书记、市经委主任

（2002.03--2003.03挂职任中国长江三峡工程开发总公司党组成员、总经理助理）

2003.09--2008.04 北京市副市长（其间：2007.10--2007.12国防大学省军级干部国防战略研究班学习）

2008.04--2013.03 共青团中央书记处第一书记（其间：2010.11--2011.01中央党校进修部省部级干部进修班学习）

2013.03--2013.06 黑龙江省委副书记、代省长，省政府党组书记

2013.06-- 黑龙江省委副书记、省长，省政府党组书记

第十八届、十九届中央委员

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责任编辑：张玉