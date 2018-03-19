原标题：寻人！美密西根大学中国学生失联 家人报警求助

中新网3月19日电 据美国《世界日报》报道，美国安娜堡密西根大学（University of Michigan， Ann Arbor）数学系大四中国留学生曹昕海，将近三天前与朋友在学校租住的房子附近碰面后，失联至今，其家人朋友到16日晚间为止，都无法联络上。家人已经报警，希望各界有任何线索，尽快与家人或警方联系。

密西根大学数学系大四中国留学生曹昕海已经失联将近三天。（图片来源：美国《世界日报》取自密大微博公众号）

根据安娜堡密西根大学指出，这名男学生来自杭州，身高176公分，体重85公斤，右脸颊有颗黑痣，头发有烫过，失联时没有戴眼镜。最后一次与朋友见面时，身穿黑色上衣，有白色 love Shanghai字样，穿着黑裤子。

如有消息，可电曹昕海姑姑（972）259-0190；或警察Detective Monroe（734）260-7082。

责任编辑：初晓慧