原标题：原南水北调办主任鄂竟平当选水利部部长
3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，任命鄂竟平为水利部部长。
鄂竟平，1956年1月生，汉族，河北乐亭人，1977年1月加入中国共产党，1973年2月参加工作，华北水利水电学院水工专业大学毕业，教授级高级工程师。
1973年2月吉林省梨树县白山公社知青。1975年9月吉林省水电学校学生。1977年8月吉林省水利设计院干部。1979年9月华北水利水电学院水工专业学生。1983年8月先后任水电部、水利部办公厅部长秘书、计划司干部、计划司计划处副处长、计划司计划处处长、计划司副司长。1993年6月先后任海河水利委员会副主任、党组副书记，主任、党组书记。1997年5月任黄河水利委员会主任、党组书记。2001年5月任水利部党组成员、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2003年8月任水利部副部长、党组成员、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2008年7月任水利部党组副书记、副部长、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2009年4月任水利部党组副书记、副部长、国家防汛抗旱总指挥部副总指挥。2010年7月任国务院南水北调工程建设委员会办公室党组书记、主任。
在本轮国务院机构改革中，国务院三峡工程建设委员会及其办公室和国务院南水北调工程建设委员会及其办公室已经并入水利部。
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