原科技部副部长王志刚升任科学技术部部长

原标题：60岁原科技部副部长王志刚升任科学技术部部长

3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，决定王志刚为科学技术部部长。

王志刚

王志刚现年60岁，2012年7月起任科学技术部党组书记、副部长。安徽定远人、中共党员。十六届、十七届中央纪委委员，十八届中央委员。研究员级高工，享受国家政府特殊津贴。1976年1月至1978年10月，安徽省滁州市常山公社插队。1978年10月至1982年7月，在西北电讯工程学院一系信息论专业学习。1982年7月至1996年10月，在电子工业部第二十八研究所工作，历任所研究部副主任、所副总工程师、副所长（党委委员）。1996年10月至1999年2月，任中国计算机软件与技术服务总公司总经理、党委委员。1999年2月至2002年1月，任信息产业部电子科学研究院副院长、党组成员。2002年1月至2003年9月，任中国电子科技集团公司副总经理、党组成员。2003年9月至2008年10月，任中国电子科技集团公司总经理、党组书记。2008年10月至2011年3月，任中国电子科技集团公司总经理、党组副书记。2011年3月至2012年7月，任科学技术部党组副书记、副部长。2012年7月起，任科学技术部党组书记、副部长。

根据此次国务院机构改革方案，科学技术部将重新组建：将科学技术部、国家外国专家局的职责整合，重新组建科学技术部，作为国务院组成部门。科学技术部对外保留国家外国专家局牌子。

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责任编辑：霍宇昂