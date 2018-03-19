邮政局局长谈快递实名制:每天实名收寄量一亿件

原标题：国家邮政局局长谈快递实名制：每天实名收寄量达一亿件

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。第一位来到“部长通道”的是国家邮政局局长马军胜。

记者向国家邮政局马军胜局长提问：我国快递业务量世界第一位，下一步快递业的发展空间如何面临哪些瓶颈？如何解决？

马军胜：中国快递进入迅猛发展快车道 去年一年达到400亿件。过去10年，中国年均增长42%，快递发展比较快。中国快递从总量上比美国、日本、欧盟加起来还多，这么大的块头还这么快速持续发展，可以讲我很有信心，快递有非常好的未来。

1。 中国快递发展模式接地气。中国快递以服务电商为主体，近300亿快递服务电商，网上订货、线下送货，模式深得人心。这种模式黏性很强，市场需求很大，昨天为止，中国快递增长率超过30%，市场空间很大。

2。 快递公共平台可以进一步发挥可服务现代农业、制造业 ，只要网络运行稳定，可以作为现代制造业的移动仓库。

3。 跨境网购发展迅猛。中国每天包裹快递量有6、700万件，需求很大，对未来很有信心。

记者：快递实名制的问题。根据有关规定实名制将在年底全面推行，谁来保证用户安全 ？

马军胜：在寄递渠道，依法实行这个实名收寄，是国家制度性的安排。而且在我们国家，除了快递以外，铁路还有电信的银行早就是实名制，所以在快递渠道推进实名制是保障国家经济社会发展，维护市场秩序提高国家治理水平和治理能力的重要举措，所以我们对这个实名制是高度重视的。

马军胜：去年以来，我们在全国153个城市进行试点。全社会理解、广大商家用户积极配合，每天实名收寄量达到一亿件。当前存在的问题是，实名收寄有理解过程，边远地区设备没有跟上等，下一步将逐步解决。

公号提问：这些年，农村电商、小微商发展，邮政起很大作用，未来邮政将采取哪些措施，助推精准扶贫？

马军胜：行政村通邮率96%，快递下乡工程，到现在为止，农村快递覆盖率达到87%。近6亿农民享受网购服务。下一步我们要按照十九大精神和中央一号文件精神，继续推进农村网点向乡村覆盖、提高快递覆盖率、打造一批各地有农特产品、一定品牌的快递金牌项目。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：初晓慧