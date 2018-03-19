商务部:对日韩等进口甲基异丁基(甲)酮征反倾销税

原标题：商务部：对日韩等国进口甲基异丁基（甲）酮征收反倾销税

中新网3月19日电 据商务部网站消息，近日，商务部调查机关最终裁定，原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮存在倾销，国务院关税税则委员会决定自3月20日起对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮征收反倾销税。

据悉，2017年3月27日，商务部调查机关决定对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。2017年11月20日，调查机关发布初裁公告，初步认定原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮存在倾销，中国甲基异丁基（甲）酮产业受到实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。近日，调查机关最终裁定，原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮存在倾销，中国甲基异丁基（甲）酮产业受到实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2018年3月20日起，对原产于韩国、日本和南非的进口甲基异丁基（甲）酮征收反倾销税。

产品描述：甲基异丁基（甲）酮为无色透明、有类似樟脑气味的易燃液体。微溶于水，能与酚、醚、醛等有机溶剂、动植物油、矿物油混溶。

主要用途：甲基异丁基（甲）酮是一种优良的中沸点溶剂和有机合成原料，用途广泛。在溶剂方面，主要用在涂料、医药、农药、溶剂脱蜡溶剂、稀有金属萃取剂、磁带、油墨、环氧树脂、粘合剂、原子吸收光度分析等方面，也可用作生产汽车高级油漆、船舶漆、集装箱漆等的溶剂；在有机合成原料方面，甲基异丁基（甲）酮是合成橡胶防老剂4020、甲基异丁基甲醇、高分子聚合物引发剂，环氧树脂潜伏性固化剂，特种表面活性剂等的原料。

对各公司征收的反倾销税税率如下：

韩国公司：

锦湖P&B化学株式会社（KUMHO P&B CHEMICALS， INC。） 18.5%

其他韩国公司（All Others） 32.3%

日本公司：

三井化学株式会社（Mitsui Chemicals， Inc。） 45.0%

三菱化学株式会社（Mitsubishi Chemical Corporation） 47.8%

其他日本公司（All Others） 190.4%

南非公司：

沙索南非有限公司（Sasol South Africa（Pty） Ltd。） 15.9%

其他南非公司（AllOthers） 34.1%

责任编辑：初晓慧