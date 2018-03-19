李敖一生告人无数 唯女星侯佩岑拥终身“豁免权”

原标题：李敖一生告人无数 唯有女星侯佩岑拥“豁免权”
李敖过去曾对侯佩岑透露终身不会告她！（图片来源：台湾“中时电子报”）
中国台湾网3月19日讯 据台湾“中时电子报”报道，台湾大师级传奇人物李敖18日因病辞世，享寿83岁。他的一生风风雨雨，更对政治圈、娱乐圈不少人提出过告诉。他曾说自己“喜欢告人”，但有一人获得过他赐予的“豁免权”，那就是女星侯佩岑！
报道说，李敖过去在不少节目上碰过侯佩岑，他相当欣赏侯佩岑，当年侯嫁给黄伯俊时，李敖还曾不舍说“可惜。”不过却也因此给了她和老公“豁免权”，因为免李敖大师曾对侯佩岑说“我会告连胜文，但不会告你老公！”也保证终身不会告她，让侯受宠若惊。
据报道，过去李敖也曾和女星小S针锋相对，不过事后两人在《康熙来了》大和解，小S奉茶、道歉做足面子，让李敖大师最后也终于消气。（中国台湾网 娟子）
来源：中国台湾网
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