鲁勇:还有24万残疾儿童未完全解决好义务教育问题

原标题：鲁勇：还有约24万残疾儿童未完全解决好义务教育问题

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。国务院残疾人工作委员会副主任、中国残联副主席鲁勇回答记者提问。

记者：一些地方残疾儿童存在入园难、入学难问题，下一步采取什么措施？

鲁勇：由于出生缺陷、自然灾害、战争、疾病等，世界上每天都在诞生残疾儿童。关于残疾孩子受教育问题，是党和政府格外关心和重视的人群，我国0-6岁残疾儿童168万，为了保证这些孩子能够和健全孩子一样，享受平等的义务教育，党和国家制定一系列措施。

鲁勇：十八大以来，国家修订特殊教育条例，出台两个特殊教育提升计划，在推动、解决上学问题上，国家建立大数据库，一人一策在推动。对于22万孩子，已经采取措施动态推动改革。

鲁勇：残疾儿童义务教育普及率达到90%以上，过去几年中，每年都按照一人一案在推动解决。但是现在，按照实名制登记情况看，还有24万左右残疾儿童没有完全解决好义务教育问题。原因是重度占80%，家住在农村的占80%。

鲁勇：呼吁更多人能参与到残疾儿童的志愿教育中，有更多志愿者为残疾孩子做好送教上门的工作。

公号问题：全面奔小康，残疾人一个都不能少，但目前残疾人是最困难的群体，采取什么措施让残疾人不掉队？

鲁勇：按照党中央国务院的要求，我们正在采取多方面措施，来推动落实。下一步我们重点在六个方面要落实好更有力的措施。一是完善和落实顶层设计。十八大以来，残疾人事业顶层设计不断完善，包括在全面建成小康、脱贫攻坚、乡村振兴等，都对群体的帮扶提出要求。

鲁勇：这几年来，国家出台一系列重大文件，过去五年关于加快残疾人小康的顶层设计文件，密度、力度之大，历史少有，体现了党中央对残疾人的格外关心和关注。这次两会上，政府工作报告中有7处直接部署，历史上第一次。按照这样的部署，落实好已有的顶层设计。

鲁勇：强化依法保障。依法保障残疾人合法权益是全面依法治国的重要组成部分。强化精准帮扶。我国率先建立所有持有残疾人证的残疾人的大数据库。

鲁勇：强化脱贫攻坚。过去5年，我们解决贫困残疾人脱贫问题500多万。激发内生动力。在广大残疾人中间蕴含巨大能量。我们相信有媒体的关心，共同努力，来使全社会都能关心关爱残疾人，让他们勇敢面对生活挑战，融入社会更有尊严，精神生活更充实。

鲁勇：最后还是要营造良好氛围，为残疾人融入社会，让整个社会树立残疾人观。在这里，我代表我国8500万残疾人，60多万残疾人工作者，给大家鞠躬。

鲁勇：“对于残疾人工作，不是不理解，而是不了解，不是不人道，而是不知道，不是不重视，而是被忽视。”我期待能营造良好氛围，充分展示我国文明进步的新成果，带动更多人关心关爱残疾人事业。共同努力，共奔小康。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：初晓慧