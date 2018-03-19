生态环境部部长：煤改气煤改电对治理PM2.5作用大

原标题：李干杰：煤改气、煤改电对治理PM2.5作用很大

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。生态环境部部长李干杰回答记者提问。

记者：如果用一个词形容现在的感受，用什么？制定打赢蓝天保卫战的3年任务，有什么杀手锏？

李干杰：责任更重，压力更大。新组建的生态环境部整合了环境保护部的全部职责和其他6部相关职责，工作范围更宽，感到压力比较大，生怕辜负期待和信任。

李干杰：条件更好，信心更足。十八大以来，取得历史性成就和变革。不仅仅是环境状况得到改善，也探索积累了许多成果做法经验，为后续工作奠定基础。这次生态环境部的组建，解决了长期以来存在的问题和困扰，创造更好条件，我们也有信心，在党中央坚强领导下，一定会把工作做得更好。

李干杰：这场保卫战究竟怎么打？方案还在制定，已有基本思路。突出重点，有4个重点。一是突出重点改善因子，就是PM2.5；二是突出重点区域；三是突出重点行业和领域；四是突出重点时段。

李干杰：要优化结构。 产业结构，继续推动过剩产能的化解，落后产能的淘汰，推动散乱污行业的整治；能源结构，加大力度淘汰关停不达标的燃煤小火电技术，发展清洁能源；运输结构，着力推动公路运输转为铁路运输，开展柴油货车超标排放的专项整治，着力推动黄标车的淘汰，发展新能源汽车；用地结构，继续大力开展造林种草等绿化行动。

李干杰：实现目标。使PM2.5浓度明显下降，重污染天气明显减少，大气环境质量明显改善，人民群众的蓝天幸福感明显增强。

记者：去年冬天一些地方出现天然气供应紧张，是否是煤改气造成的，您怎么看？

李干杰：所谓“气荒”的问题，各方都很关注，这个问题在3月6日的新闻发布会上，何立峰主任已经就相关原因和下一步要改进加强的举措做了全面的解读。对何主任的解读，我是完全赞成的，是非常客观的。今天，我补充介绍3点认识。

李干杰：煤改气、煤改电，应该说在治理PM2.5方面作用很大。煤改气、煤改电不是所有煤，是农村居民家里烧的煤，它的污染很重。1吨散煤相当于15吨以上电煤的排放量，我们京津冀周边28个城市，大致有5、600千万吨。所以在污染物排量总量占相当比重，把这块治理好，贡献很大。

李干杰：去年秋冬以来，组织专家进行比较，结果表明，大致要差三分之一。煤改气、煤改电在大气质量改善方面在三分之一及以上。

李干杰：去年12月15日-20日，环境保护部组织了2367个人、839个组到28个城市范围内，进行拉网式排查，因为反应比较多，老百姓受冻问题突出，为了解决这个问题，我们开展大走访、大慰问、大督查专项行动。

李干杰：一共大概553万户，发现有474万户已经完成，还有将近80万户没有完成，474万户里发现有一部分因为一些问题，供暖存在不足。一共215个村。我们马上派人，蹲点驻守，几天之内得到比较好的解决。

李干杰：之后建立长效机制，凡是通过电话、微信等接到的信息，马上派人到现场。70起属实并得到很好的解决。一方面要推动，但要让老百姓得到及时充足的供暖，只要把老百姓的事放在心上，就不会出现问题。

李干杰：推进北方地区的冬季清洁供暖是中央的治理雾霾、治理大气污染的重大决策部署。一定要坚定不移地推动下去，把好事抓好，总体来讲，天然气是紧缺资源，但是天然气用在不同领域和方面，价值体系不一样。作为生态环境部，一定会一如既往地，认真扎实地把好事办好。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：霍宇昂